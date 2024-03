Faltenfrei, RESET, ... TV-Tipps am Mittwoch

SpotOn News | 13.03.2024, 06:00 Uhr

In "Faltenfrei" (Das Erste) kann die Beauty-Expertin Stella nach einem Unfall die Gedanken ihrer Mitmenschen hören. In "RESET - Wie weit willst du gehen?" (ZDF) reist Flo erneut in die Vergangenheit. Beim "Großen Promibacken" (Sat.1) sind ausgefallene Bagel-Kreationen gefragt.

20:15 Uhr, Das Erste, Faltenfrei, Komödie

Stella Martin (Adele Neuhauser) ist Kult in der Beauty-Branche, die Produkte ihrer "Faltenfrei"-Linie sind heiß begehrt. Der Dauer-Erfolg machte Stella jedoch zur zynischen Alphafrau. Als sie erfährt, dass ihr Mann Georg (Thomas Limpinsel) ein Verhältnis mit einer Jüngeren haben soll, läuft Stella geschockt über die Straße, kollidiert mit einem Radler und erleidet eine Gehirnerschütterung. Einziger Ausweg aus ihrem Dilemma: eine Schönheits-OP mit Komplett-Restaurierung. Doch da Stella verschweigt, dass sie noch unter Schmerzmitteln steht, wirkt die Narkose nicht und Stella fällt auch noch vom OP-Tisch. Und plötzlich kann sie hören, was andere Menschen über sie denken.

20:15 Uhr, ZDF, RESET – Wie weit willst du gehen?: Konkurrenz, Dramaserie

Flo (Katja Riemann) denkt, dass Lunas (Hannah Schiller) vorletzter Platz bei einem wichtigen Turnwettbewerb deren tiefe Krise ausgelöst hat. Erst danach hat Luna ihre Freundschaft zu Greta (Anna Shirin Habedank) und Anouk (Nhung Hong) zerstört und die Beziehung mit Pascal (Alessandro Schuster) begonnen. Flo beschließt, diese Niederlage zu verhindern. Sie reist mehrere Monate in die Vergangenheit, in die Zeit vor dem Turnier, und organisiert für ihre Tochter ein Vortanzen bei einer freien Tanzgruppe. Denn sie hofft, dass Luna mit dem leistungs- und konkurrenzorientierten Turnen aufhört, wenn sie dort angenommen wird. Der Plan geht nur zur Hälfte auf.

20:15 Uhr, Sat.1, Das große Promibacken, Backshow

Das Halbfinale wird fluffig, knusprig und besonders cremig: Als erste Aufgabe wünschen sich Christian und Betty individuelle Bagel-Rezepturen mit besonderem Dip. Unter Zeitdruck versuchen sich die vier Halbfinalisten anschließend an Bettys "Knuspertalern". Bei dem ein oder anderen Gebäck kommt da die Frage nach einer Zahnzusatzversicherung auf. Außerdem sind bei kunstvoller Spritz-Dekoration die perfekte Cremekonsistenz und jede Menge Fingerspitzengefühl gefragt.

20:15 Uhr, kabel eins, Der Tag, an dem die Erde stillstand, Sci-Fi

Ein unbekanntes Flugobjekt landet mitten im Central Park; an Bord ist der Außerirdische Klaatu (Keanu Reeves). Kommt er in friedlicher Mission? Stellt er eine Bedrohung dar? Die US-Regierung ist alarmiert und stellt ein Team aus Wissenschaftlern zusammen, um Klaatus Absichten zu untersuchen. Unter ihnen ist auch die Biologin Helen (Jennifer Connelly), der Klaatu zu vertrauen scheint.

20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Miss-Wahl, Krimi

Stress bei der Miss-Wahl: Privatdetektiv Wilsberg (Leonard Lansik) soll für Sicherheit sorgen, da kollabiert ein Mädchen nach zu viel Ecstasy. Dann findet Kommissarin Springer (Rita Russek) Wilsbergs "Kollegen" Harry Jonas erstochen auf. Der hatte zuvor in der Garderobe der Bürgermeistertochter geschnüffelt: Rebecca (Vijessna Ferkic) soll einen schlimmen Unfall verursacht haben.