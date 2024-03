Ghostbusters: Legacy, Die Bachelors, ... TV-Tipps am Mittwoch

In "Ghostbusters: Legacy" entdecken zwei Kinder ihre Geisterjäger-Wurzeln. Auf RTL vergeben die "Bachelors" ihre letzte Rose und im Finale vom "großen Promibacken" (Sat.1) sind zweistöckige Torten gefragt.

20:15 Uhr, ZDF, Ghostbusters: Legacy, Gruselkomödie

Callie (Carrie Coon) zieht mit ihren beiden Kindern auf ein altes Anwesen in Oklahoma. Dort gehen merkwürdige Dinge vor, und ihre Tochter Phoebe (Mckenna Grace) findet im Haus eine Geisterfalle. Zur selben Zeit suchen unerklärliche Erdbeben die Gegend heim. In einer alten Mine machen Phoebe und Bruder Trevor (Finn Wolfhard) eine unglaubliche Entdeckung. Phoebe kommt dem Geheimnis des Großvaters auf die Spur. Egon Spengler (Harold Ramis) war ein Geisterjäger, ein Ghostbuster.

20:15 Uhr, RTL, Die Bachelors – Das große Finale, Dokusoap

Vor den finalen Entscheidungen von Sebastian und Dennis verbringen sie mit den verbliebenden Damen romantische Übernachtungsdates. Doch welche Damen haben die Herzen der Bachelors erobert? Im Anschluss an die letzte Rosenvergabe begrüßt Frauke Ludowig im zweiten Teil der Sendung zum großen Wiedersehen und fragt nach: Sind der Bachelor und seine Auserwählte glücklich miteinander? Und wie ist es den anderen Damen ergangen?

20:15 Uhr, Sat.1, Das große Promibacken, Backshow

Als Auftakt zum Finale müssen elegante Mousse-Torten im Velvet-Look präsentiert werden. Auch die technische Prüfung hat es noch einmal in sich mit Christian Hümbs berühmten Himbeer-Igeln. Zum süßen Showdown geben die Promis noch einmal alles und erstellen zweistöckige, individuell dekorierte Torten, die nicht nur das Auge, sondern auch den Gaumen verführen. Wer wird Deutschlands bester prominenter Hobbybäcker 2024?

20:15 Uhr, Das Erste, Wo ist die Liebe hin, Familiendrama

Agnes (Ulrike C. Tscharre) und Gregor (Roeland Wiesnekker) führen seit 15 Jahren eine glückliche Ehe. Keine Krisen, keine Affären, kein Überdruss. Die haben sich gesucht und gefunden, sagen ihre Freunde Conny (Uygar Tamer) und Bernhard (Rainer Bock), die sich oft und viel streiten. Wenn eine Ehe harmonisch ist, dann diese. Als Agnes sich jedoch neben ihrem Job sozial engagiert, gerät die über Jahre gut funktionierende Rollenverteilung in der Familie aus der Balance. Die Veränderung in ihrer Beziehung führt Agnes und Gregor in ihre erste große Krise, mit der keiner von beiden umgehen kann.

20:15 Uhr, kabel eins, Knowing – Die Zukunft endet jetzt, Mysteryschocker

Der Sohn des Astrophysikers und Witwers John Koestler (Nicolas Cage) besucht eine Schule, wo eine fünfzig Jahre alte Zeitkapsel gefunden und geöffnet wird. In ihr entdeckt der Wissenschaftler Schockierendes: Eine Zahlenreihe, die die größten Katastrophen der letzten 50 Jahre mit Zeit, Schauplatz und Opferzahl exakt voraussagt. Doch die nächste Erkenntnis ist noch furchtbarer: Das Dokument sagt drei weitere Ereignisse voraus, an deren Ende eine Katastrophe unermesslicher Größenordnung steht. Koestler versucht mit allen Mitteln, die Verantwortlichen zu warnen und gerät damit ins Zentrum von Tod und Zerstörung.