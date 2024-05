Mordnacht, Die große "Terra X"-Show, ... TV-Tipps am Mittwoch

"Mordnacht": August (Gustav Peter Wöhler, r.) erzählt Gabriel (Maximilian Brückner), was passiert ist. (cg/spot)

SpotOn News | 01.05.2024, 06:00 Uhr

In "Mordnacht" (Das Erste) gerät der liebenswerte Chaot Gabriel in einen verzwickten Mordfall. Johannes B. Kerner präsentiert "Die große 'Terra X'-Show" (ZDF). Außerdem legen sich die "Guardians of the Galaxy" (RTL) mit einem galaktischen Diktator an.

20:15 Uhr, Das Erste, Mordnacht, Krimi

Im idyllischen Heiterstorf vor den Toren Hamburgs leben die Einwohner nach dem Grundsatz "Einer für alle, alle für einen". Gabriel Panski (Maximilian Brückner), der das Dorf einst verlassen hatte, muss sich den Respekt seiner Heimatgemeinschaft erneut verdienen. Nach einem Filmriss und einer durchzechten Nacht im örtlichen Ruderclub wird er plötzlich als Held gefeiert. Das Dorfgeschehen nimmt eine unerwartete Wendung, als Panski für das Töten eines skrupellosen Hamburger Immobilienmoguls, der bekannt dafür war, andere zu betrügen, nicht zur Rechenschaft gezogen werden soll.

20:15 Uhr, ZDF, Die große "Terra X"-Show, Show

"Die große 'Terra X'-Show" feiert spektakuläre Höchstleistungen. Ob Surfer Sebastian Steudtner, der sich in Monsterwellen stürzt, oder Superhirne, die irrwitzige Potenzen im Kopf rechnen. Apnoetaucher, die ohne Sauerstoff in die Tiefe abtauchen, oder Ballerinen, die in ihren Spitzenschuhen knallharten Hochleistungssport betreiben – oft lassen wir uns von Menschen faszinieren, die Außergewöhnliches leisten. Johannes B. Kerner führt durch die Show – unterstützt von dem "Terra X"-Experten Professor Harald Lesch.

Video News

20:15 Uhr, RTL, Guardians of the Galaxy, Action

Peter "Star-Lord" Quill (Chris Pratt), ein abenteuerlustiger Weltraumreisender, der als Kind entführt wurde, gerät in Schwierigkeiten, als er eine mysteriöse Kugel aus einer alten Ruine stiehlt. Diese Kugel, bekannt als der "Orb", zieht die Aufmerksamkeit des tyrannischen Ronan the Accuser (Lee Pace) auf sich, der nach ihrer Macht strebt. Während seiner Flucht schließt sich Quill mit einer bunten Truppe ungewöhnlicher Figuren zusammen, darunter die kämpferische Gamora (Zoe Saldana), der waffenliebende Waschbär Rocket, der einsilbige Groot und der auf Rache sinnende Drax (Dave Bautista), um das begehrte Objekt zu schützen.

20:15 Uhr, Sat.1, Gestrandet… in den Flitterwochen, Kuppelshow

In "Gestrandet in den Flitterwochen" stellen sich sechs neu verheiratete Paare einer ungewöhnlichen Herausforderung: Sie heiraten jemanden, den sie nicht kennen, und verbringen ihre Flitterwochen auf einer abgeschiedenen Insel, weit entfernt von jeglichen Ablenkungen. Diese Prüfung könnte ihr Glück entweder festigen oder frühzeitig beenden. Welches Paar wird durch diese Erfahrung enger zusammenwachsen, und für wen wird diese romantische Reise ein abruptes Ende finden?

20:15 Uhr, kabel eins, Planet der Affen: Survival, Sci-Fi-Action

Der Kampf zwischen Mensch und Affe wird ein Kampf um den Planeten: Die Affen um ihren Anführer Caesar (Andy Serkis) haben sich in die Wälder zurückgezogen, um in Frieden zu leben. Der Colonel (Woody Harrelson) und seine Militäreinheit "Alpha-Omega" starten jedoch eine große Offensive, um die Tiere auszulöschen. Caesar muss den Verlust von Freunden und Familien mit eigenen Augen mitansehen. Kann er seiner blinden Rachsucht widerstehen und seine Familie und ihre Freiheit retten?