Auf dem Grund, Mario Barth, ... TV-Tipps am Mittwoch

"Auf dem Grund": Anne (Claudia Michelsen, l.) und ihre Nichte Juli (Anna-Lena Schwing) analysieren Julis Schwimmtechnik. (cg/spot)

SpotOn News | 08.05.2024, 06:01 Uhr

In "Auf dem Grund" (Das Erste) muss sich eine Schwimmtrainerin einem lang gehüteten Familiengeheimnis stellen. Bei RTL präsentiert Mario Barth die schrägsten Fälle von Bürokratie-Wahnsinn. James Bond verschlägt es später ins "Casino Royale" (kabel eins).

20:15 Uhr, Das Erste, Auf dem Grund, Drama

Anne (Claudia Michelsen) ist Schwimmtrainerin und Talentscout. Voller Elan trainiert sie ihre Nichte Julie (Anna-Lena Schwing) für die Landesmeisterschaft. Mit ihrer Schwester Miriam (Karin Hanczewski) gerät sie deshalb häufig aneinander. Miriam glaubt, dass ihre Tochter von Anne überfordert wird, weil diese ihre Schwimmkarriere vor vielen Jahren unter ungeklärten Umständen abgebrochen hat. Auf dem 65. Geburtstag ihrer Mutter Inge (Eleonore Weisgerber) kommt es erneut zum Streit und ein lang gehütetes Familiengeheimnis droht an die Oberfläche zu kommen.

20:15 Uhr, RTL, Mario Barth deckt auf! Die wildesten Fälle aller Zeiten, Comedy

Umwelt und Naturschutz sind eine wichtige Aufgabe von Bund und Ländern. Trotz der wichtigen Aufgabe landen viele Projekte oft in der Sendung, da sie leider allzu oft ineffektiv umgesetzt werden. "Die wildesten Fälle" präsentiert die tierisch verrücktesten Fälle von Steuergeldverschwendung, um auf genau die Missstände aufmerksam zu machen.

20:15 Uhr, kabel eins, Flight, Psychodrama

Als sein Passagierflugzeug abstürzt und es scheinbar keine Rettung gibt, erringt Captain Whip Whitaker (Denzel Washington) mit einem schier unglaublichen Manöver die Kontrolle zurück. Er schafft eine Notlandung und rettet viele Menschenleben. Whip wird als Held gefeiert, denn jeder weiß: Niemand außer ihm hätte das Flugzeug landen können. Doch dann wirft die Untersuchung des Crashs ein neues Licht auf den Lebensretter. Whip hat etwas zu verbergen. Unangenehme Fragen werden gestellt und er muss sich entscheiden: Zwischen der Lüge, mit der er seinen Ruf rettet oder einer schmerzhaften Wahrheit, die viel Mut erfordert.

20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Hengstparade, Krimi

Richard Breiderhoff (Hannes Wegener) ist angeklagt, seine Frau getötet zu haben. Währenddessen hat Anna Springer (Rita Russek) ein Blind Date mit dem Bruder von Richard. Dieser hat jedoch Böses im Sinn. Als Anna rausfindet, wer er wirklich ist, sperrt er sie in einem Keller ein. Karsten (Peter Davor) nötigt sie, Georg Wilsberg (Leonard Lansink) anzurufen, damit der Richards Unschuld beweist. Wilsberg merkt sofort, dass Anna in Gefahr ist, und macht sich auf die Suche nach dem Versteck.

23:05 Uhr, kabel eins, James Bond 007: Casino Royale, Action

James Bond (Daniel Craig) führt Krieg gegen den Terror: Er jagt den skrupellosen Finanzhai Le Chiffre (Mads Mikkelsen), der mit blutigem Geld einer Terrororganisation spekuliert – und sich verrechnet. Um die Millionen seiner Kunden wieder zu beschaffen, nimmt Le Chiffre an einer zwielichtigen, schwerreichen Pokerrunde im "Casino Royale" von Montenegro teil. 007 wird als Mitspieler eingeschleust und soll gewinnen. Doch Bond verliebt sich in seine Geldbotin Vesper vom Schatzamt und wird in eine Falle gelockt.