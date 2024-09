Pärchenabend, Die Höhle der Löwen, ... TV-Tipps am Montag

"Pärchenabend": Drei Paare verabreden sich in vermeintlich trauter Runde. (eyn/spot)

SpotOn News | 02.09.2024, 06:00 Uhr

In "Pärchenabend" (ZDF) läuft ein Abendessen unter Freunden aus dem Ruder. Die "Höhle der Löwen" (VOX) ist wieder offen für neue Geschäftsideen und bei RTL startet die 3-Millionen-Euro-Woche von "Wer wird Millionär?".

20:15 Uhr, ZDF, Pärchenabend, Drama

Drei befreundete Paare treffen sich zum gemeinsamen Abendessen. Allerdings verspürt keiner der Beteiligten wirkliche Freude über das Wiedersehen. Denn unter der Oberfläche brodeln unausgesprochene Spannungen. Schon beim ersten Zusammentreffen zeigt sich, dass der Abend leicht eskalieren könnte. Mit jeder Speise kommen unangenehme Wahrheiten ans Licht. Freundschaften werden infrage gestellt, Bündnisse geschlossen und schnell wieder aufgelöst. Denn in dieser Gruppe gibt es einige verborgene Geheimnisse.

20:15 Uhr, VOX, Die Höhle der Löwen, Gründershow

"Die Höhle der Löwen" begeht ein Jubiläum. Vor einem Jahrzehnt startete die Gründershow bei VOX und entwickelte sich schnell zu einem Kultformat. Seit der ersten Folge wetteifern die Investorinnen und Investoren um die Gründer mit den überzeugendsten Geschäftsideen. Jeder Löwe ist auf der Jagd nach seinem Stück vom Kuchen! Wenn ein Start-Up einen Deal an Land zieht, erhalten die jungen Unternehmer nicht nur das dringend benötigte Kapital, sondern auch das wertvolle Know-how der erfahrenen Investoren.

20:15 Uhr, RTL, Wer wird Millionär? Die 3-Millionen-Euro-Woche, Quizshow

Die 3-Millionen-Euro-Event-Woche geht in die nächste Runde. An drei aufeinanderfolgenden Abenden treten die Kandidatinnen und Kandidaten bei Günther Jauch gegeneinander an, um sich für die Finalsendung am Donnerstag zu qualifizieren und erneut die Chance auf den höchsten Gewinn in der Geschichte von "Wer wird Millionär?" – drei Millionen Euro – zu erhalten. Wer begibt sich auf die Reise zum großen Gewinn? Alles kann passieren.

20:15 Uhr, Sat.1, H&M, Primark, C&A & Co. – Der Sat.1 Modeketten-Check!, Doku

Jeder Deutsche kauft im Durchschnitt jährlich 60 neue Kleidungsstücke. Ob T-Shirts, Hosen oder Unterwäsche – neben günstigen Preisen ist laut einer aktuellen von Sat.1 beauftragten forsa-Umfrage für 39 Prozent der Befragten auch die Qualität entscheidend für den Kauf. Wie schneiden H&M, Primark, C&A und ähnliche Modeketten bei diesen Kriterien ab? Und wie sieht es mit der Nachhaltigkeit aus? Sat.1 unterzieht die Modeketten einem ausführlichen Check.

22:25 Uhr, ZDF, Todesfalle Nordsee, Thriller

Erdbebenartige Verschiebungen der Erdplatten erschüttern die Nordsee. Eine Vielzahl norwegischer Bohrinseln muss evakuiert werden. Ein einzelner Mann bleibt zurück, um ein letztes Bohrloch von Hand zu verschließen. Doch plötzlich dringt Wasser in die zusammenbrechende Plattform ein. Es gelingt ihm nicht, rechtzeitig zum Hubschrauber zu gelangen, der ihn in Sicherheit bringen sollte. Die Bohrinsel versinkt, und riesige Wassermengen fluten die Rohre und Versorgungsschächte.