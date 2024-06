Steirerstern, Daredevil, ... TV-Tipps am Montag

"Steirerstern": Kommissar Bergmann (Stefan Gorski) und seine Partnerin Anni (Anna Unterberger) stehen vor einem Rätsel. (nah/spot)

SpotOn News | 24.06.2024, 06:01 Uhr

In "Steirerstern" (Das Erste) wird die Sängerin einer Indie-Band tot aufgefunden. ProSieben zeigt die neuen Folgen der Dramaserie "9-1-1 Notruf L.A." In Kabeleins sorgt Ben Affleck als "Daredevil" für Gerechtigkeit.

20:15 Uhr, Das Erste: Steirerstern, Krimi

Jana Skoff (Emily Skoff), Star des Volksmusiktrios "Jana & die Lausbuam", hat sich in die Sängerin einer Indie-Band verliebt und plant ein neues Leben mit ihr. Doch als Alex tot aufgefunden wird, stehen Kommissar Bergmann (Stefan Gorski) und seine Partnerin Anni (Anna Unterberger) vor einem Rätsel. Ihr Spusi-Kollege Kofler enthüllt, dass jemand den Abzug des Ofens im Badehaus, wo Alex schlief, verstopft hat. Viele hätten die Gelegenheit gehabt: Alex' eifersüchtige, drogenabhängige Ex-Freundin und Bandkollegin Luca (Silvana Veit), die "Lausbuam", Janas Bruder Dominik und ihr Noch-Ehemann Hubert (Stefan Gorski), sowie der zwielichtige Manager Jack Riedl (Sascha Alexander Gersak). Keiner von ihnen trauert der Toten nach! Während Janas konservative Eltern um den Ruf und das Geschäft der Familie fürchten, machen sich Bergmann und Anni daran, den Täter "auszuräuchern".

20:15 Uhr, Kabeleins: Daredevil, Action

Anwalt Matt Murdock (Ben Affleck) ist seit seiner Kindheit blind, nachdem er mit radioaktivem Material in Berührung kam. Dieses Leben in Finsternis schärfte seine übrigen Sinne extrem und machte ihn zu Daredevil, dem Rächer der Unterdrückten. Nachts durchstreift er New York, um für Gerechtigkeit zu sorgen. Unterstützung erhält er von der schönen Kämpferin Elektra (Jennifer Garner). Doch ihre Beziehung wird durch den Gangsterboss Kingpin (Michael Clarke Duncan) bedroht.

20:15 Uhr, ProSieben: 9-1-1 Notruf L.A., Dramaserie

Die Einsatztruppe muss einen Mann befreien, der unter den Wurzeln eines umgestürzten Baumes gefangen ist. Zusätzlich retten sie einen Hund, der Drogen verschluckt hat. Chimney (Kenneth Choi) kümmert sich um einen betrunkenen Fahrer in dessen Auto, als dieser plötzlich aufs Gaspedal tritt. Buck versucht verzweifelt, die beiden auf seinem Fahrrad zu verfolgen. Maddie (Jennifer Love Hewitt) wird zu einem Notfall gerufen, bei dem ein Mädchen den Notruf gewählt hat, weil ihr Vater gewalttätig geworden ist.

20:15 Uhr, Arte: Der Smaragdwald, Ökoabenteuer

Ein siebenjähriger Junge verschwindet auf mysteriöse Weise im brasilianischen Dschungel. Nach zehn Jahren findet ihn sein Vater, ein Ingenieur, der damals in der Region einen Staudamm baute, als angenommenen Sohn eines Stammeshäuptlings wieder. Während sich der Vater mit dem unwiderruflichen Verlust seines Sohnes abfinden muss, betrauern die Indigenen einen anderen Tod.

22:20 Uhr, Tele 5: Virus – Schiff ohne Wiederkehr, Horror-Sci-Fi

Inmitten eines Taifuns stoßen Captain Everton (Donald Sutherland) und seine Crew auf ein offenbar verlassenes Forschungsschiff. Gemeinsam wittern sie angesichts ihres Fundes das große Geld – werden an Bord aber nicht nur von der einzigen Überlebenden der ursprünglichen Besatzung überrascht. Die verstörte Frau behauptet, dass sich eine außerirdische Lebensform auf dem Schiff eingenistet hat – und vor nichts zurückschreckt, um den "Virus" Mensch auszurotten.