Jennifer Lopez hat ihre Trennung von Ben Affleck zu verarbeiten, zum Jubiläum der American Music Awards ließ es sich die Sängerin aber nicht nehmen, ein paar emotionale Worte beizusteuern.

Jennifer Lopez (55) hat zum 50-jährigen Jubiläum der American Music Awards auf ihre Erlebnisse bei der Preisverleihung zurückgeblickt. Während eines Specials am Sonntag (6. Oktober) erzählte die Sängerin in einem aufgezeichneten Beitrag von ihren schönsten Erinnerungen, die offenbar bis in ihre Kindheit zurückreichen.

"Es ist ziemlich unglaublich, oder? Fünfzig Jahre American Music Awards. Ich erinnere mich daran, wie ich sie als kleines Mädchen zu Hause angeschaut habe", sagte Lopez in dem Clip, der auf X zu sehen ist. Anschließend berichtete sie von ihrem ersten Auftritt bei der Veranstaltung im Jahr 2001. Als ein Rückblick auf diesen eingeblendet wurde, erklärte sie lachend: "Es ist so lange her – aber die Energie im Raum war sehr elektrisierend."

Lopez sprach zudem über den Moment im Jahr 2011, als sie die Auszeichnung für die "beliebteste Latin-Künstlerin" gewann. "Einen von den Fans bestimmten Preis zu gewinnen, ist etwas ganz Besonderes, weil er direkt von den Leuten kommt, für die man die Musik macht. Es ist einfach eine demütige Erfahrung."

An anderer Stelle des Clips blickte die Sängerin auf ihr Engagement als Moderatorin der American Music Awards im Jahr 2015 zurück. Sie nannte die Rolle "eine große Ehre" und erklärte zu ihren vielen Garderobenwechseln an dem Abend: "Ich beschloss, dass ich mich jedes Mal umziehen würde, wenn ich auf die Bühne komme. Wir haben dieses Tanzmedley zu all diesen tollen Songs aus diesem Jahr getanzt, und ich wollte, dass jeder diese Liebe und Energie spürt." Sie fügte hinzu: "Vielleicht mache ich das eines Tages wieder. Wer weiß?"

Außerdem sagte Lopez zum Jubiläum der Preisverleihung: "Musik hat wirklich die Macht, uns zu heilen und aufzubauen und uns zu verbinden, und die AMAs zeigen das nun schon seit einem halben Jahrhundert. Und ich freue mich auf die nächsten 50 Jahre Musik – und Magie."

Der vorab aufgezeichnete Auftritt von Jennifer Lopez bei den AMAs fand inmitten des Trubels um ihre Trennung von Ben Affleck (52) statt. Vor wenigen Wochen sorgte das Ex-Paar für Schlagzeilen, weil es bei einem gemeinsamen Mittagessen mit ihren Kindern gesehen wurde – kurz nachdem Lopez die Scheidung von Affleck eingereicht hatte.

An der Trennung der beiden Stars soll das Treffen allerdings nichts geändert haben, wie "People" berichtete. Bei Lopez und Affleck war es bereits der zweite Anlauf. Schon Anfang der 2000er-Jahre waren sie ein Paar, sie hatten ihre ursprüngliche Verlobung jedoch damals aufgelöst. Viele Jahre und zwei Ehen später hatten sie doch noch einmal zusammengefunden und im Sommer 2022 geheiratet. Affleck ging zuvor im Jahr 2005 mit seiner Schauspielkollegin Jennifer Garner (52), mit der er die drei Kinder Violet (18), Fin (15) und Samuel (12) hat, den Bund der Ehe ein. Lopez heiratete 2004 Marc Anthony (56) und wurde Mutter der Zwillinge Max und Emme (16).

