In "Laim und die Toten ohne Hosen" (ZDF) wird ein Toter in einer Riesenradgondel gefunden. "Die Höhle der Löwen" (VOX) bekommt Besuch von Frank Thelen und Jochen Schweizer. In "Geht's noch?!" (Sat.1) beschäftigen sich Promis mit den Tücken des Verbraucher-Alltags.

20:15 Uhr, ZDF, Laim und die Toten ohne Hosen, Krimi

Der Münchner Verleger Jan Weigel (Pascal Breuer) wird tot in einer Gondel eines Riesenrads aufgefunden, oben trägt er einen Anzug, aber unten ist er unbekleidet. Eine Krawatte ist fest um seinen Hals gebunden, er wurde erstickt. Laim (Max Simonischek) und Simhandl (Gerhard Wittmann) finden heraus, dass der letzte eingehende Anruf auf Jans Handy von seiner Ex-Partnerin Nina Schott kam, einer feministischen Medienjournalistin, die in ihrem Blog "SchottBlog" regelmäßig Sexismus thematisiert und oft in Talkshows zu Gast ist. Weil sie in ihrem neuesten Blogbeitrag heftig gegen Jan Weigel ausgeteilt hat, wird sie schnell zur Hauptverdächtigen.

20:15 Uhr, VOX, Die Höhle der Löwen, Gründershow

In der besonderen Jubiläumsfolge von "Die Höhle der Löwen" kehren die bekannten Investoren Frank Thelen und Jochen Schweizer auf die Löwenstühle zurück. Besonders im Mittelpunkt steht das KI-Startup RocketTutor, das Thelens Fachwissen herausfordert, während die Gründer Komaldeep Chahal, Yue Wu und Lionel Rühlemann um einen Deal kämpfen. Ob sie die Löwen von ihrem Konzept überzeugen können, bleibt spannend.

20:15 Uhr, Sat.1, Geht's noch?! – Die irrwitzige Verbrauchershow, Spaßshow

Mirja Boes, Olaf Schubert und Wigald Boning präsentieren zusammen mit bekannten Gästen Verbraucherthemen, die die Menschen beschäftigen. Ob absurde Behördenvorgänge, nervige Alltagserfahrungen oder fiese Einkaufsfallen – diese echten Geschichten und Erlebnisse ziehen die Zuschauer in ihren Bann. Mit viel Humor und Charme zeigen die Comedians außerdem clevere Tipps und Tricks, wie man den Fallstricken des Alltags geschickt entgeht.

20:15 Uhr, kabel eins, Transformers – Die Rache, Sci-Fi-Action

Der Kampf um die Erde geht weiter: Sam Witwicky (Shia LaBeouf), der nun das College besucht, wird von seltsamen, kryptischen Symbolen heimgesucht, die er zu sehen beginnt – die Decepticons haben es wieder auf ihn abgesehen. Obwohl er sich von den Autobots fernhalten wollte, muss er sich nun seinem Schicksal stellen und gemeinsam mit Optimus Prime und Bumblebee den Kampf gegen die Decepticons aufnehmen, die stärker zurückgekehrt sind und die Erde zerstören wollen.

22:15 Uhr, ZDF, Underwater – Es ist erwacht, Sci-Fi

In der nahen Zukunft hat ein chinesisches Unternehmen eine riesige Bohrstation namens Kepler etwa sieben Kilometer unter der Meeresoberfläche im Marianengraben errichtet. Ohne Tageslicht leben Captain Lucien (Vincent Cassel) und seine Crew aus Ingenieuren und Arbeitern in den tiefen, dunklen Weiten des Pazifiks. Eines Tages erschüttert ein heftiges Seebeben die Station, Wasser dringt in die Wohnquartiere ein. Ingenieurin Norah Price (Kristen Stewart) und ihre Kollegen Rodrigo (Mamoudou Athie) und Paul (T.J. Miller) schaffen es mit Mühe in den Kontrollraum. Die Kommunikation zur Oberfläche ist unterbrochen, sodass die Besatzung keine Möglichkeit hat, Hilfe zu rufen.