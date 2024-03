Der Fall Marianne Voss, WWM, ... TV-Tipps am Montag

Marianne (Valerie Koch) und Karsten Voss (Jörg Schüttauf) waren ein gern gesehenes Vorzeigepaar. Doch hinter der heilen Fassade kriselte es. (eee/spot)

SpotOn News | 25.03.2024, 06:01 Uhr

Im Ersten sorgt der Tod von Friseurin Marianne Voss für Rätselraten. Bei RTL lädt Günther Jauch einmal mehr zu "Wer wird Millionär?" ein. Eddie Murphy schlüpft in "Beverly Hills Cop" (kabel eins) unterdessen in seine Paraderolle Axel Foley.

20:15 Uhr, ZDF, Der Fall Marianne Voss, Krimi-Drama

Griesenow 2013: Die Friseurin Marianne Voss (Valerie Koch) wird von ihrer Tochter Heike (Hannah Ehrlichmann) tot im Wald gefunden. Kurz darauf gerät Ehemann Karsten (Jörg Schüttauf) unter Mordverdacht. Doch er plädiert auf seine Unschuld. Marianne und Karsten Voss haben über 50 Jahre eine harmonische Ehe geführt. Als Karsten wegen Mordes angeklagt wird, steht die Kleinstadt unter Schock. Der Indizienprozess bringt erschütternde Einsichten in die Ehe des vermeintlichen Vorzeigepaars.

20:15 Uhr, Das Erste, Amerikas Große Seen, Dokumentation

Eine Kette von Seen, weit wie ein Ozean: Die Großen Seen (Great Lakes) Nordamerikas sind aus abschmelzenden Gletschern der letzten Eiszeit entstanden und speichern ein Fünftel der oberirdischen Süßwasserreserven der Erde. An ihren Ufern gibt es ursprüngliche Wälder und eine faszinierende Vielfalt wilder Tiere. Und das ganz in der Nähe von Metropolen wie Chicago oder Toronto, in denen Millionen von Menschen leben.

20:15 Uhr, RTL, Wer wird Millionär?, Quiz-Show

Schon in unzähligen Shows überzeugte Deutschlands Lieblingsmoderator Günther Jauch mit seiner unterhaltsamen Art, die noch so manchen Kandidaten aus der Fassung gebracht hat. Fiebern Sie mit den Kandidaten und raten Sie fleißig mit, wenn es heute wieder heißt: "Wer wird Millionär?".

20:15 Uhr, kabel eins, Beverly Hills Cop – Ich lös' den Fall auf jeden Fall, Actionkomödie

Axel Foley (Eddie Murphy) ist ein Cop in Detroit – allerdings ein recht ungewöhnlicher: Seine Methoden hat er nicht auf der Polizeiakademie gelernt und deshalb ist er bei seinen Vorgesetzten nicht gerade beliebt. Besonders weil nach seinen eigensinnigen Aktionen meistens ein Bild der Verwüstung zurückbleibt. Als man Axel verbietet, den Mord an seinem Jugendfreund aufzuklären, ermittelt er auf eigene Faust. Eine Spur führt in das Nobelviertel von Beverly Hills …

20:15 Uhr, VOX, First Dates Hotel, Dating-Soap

Im großen Finale von First Dates Hotel auf Mallorca treffen sich erneut einsame Herzen zu Blind Dates im Restaurant. Gastgeber Roland Trettl und sein Team organisieren romantische und prickelnde Dates für Olla und Frank, Elissia und Phillip, Lara und Kevin sowie Marian und Jan. Es bleibt spannend, wer sich für ein zweites Date entscheidet und wer die Golden Suite für die erste gemeinsame Nacht bekommt.