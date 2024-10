Wilsberg, Duell um die Welt, ... TV-Tipps am Samstag

"Wilsberg: Blut geleckt": Privatdetektiv Georg Wilsberg (Leonard Lansink) auf Anna Springers (Rita Russek) "True Crime"-Lesung. (cg/spot)

SpotOn News | 05.10.2024, 06:01 Uhr

Der brutale Mord an einer Marktverkäuferin ruft Detektiv Wilsberg (ZDF) auf den Plan. Beim "Duell um die Welt" (ProSieben) kämpfen Joko und Klaas mit den Elementen der Natur. In "Wer weiß denn sowas XXL" (Das Erste) spielen prominente Rateteams um Bares.

20:15 Uhr, ZDF, Wilsberg: Blut geleckt, Krimi

Der grausame Mord an einer jungen Frau, die auf dem Markt arbeitete, alarmiert nicht nur die Ermittler Overbeck (Roland Jankowsky) und Drechshage (Stefan Haschke) von der Kripo Münster, sondern auch den Privatdetektiv Georg Wilsberg (Leonard Lansink). Dr. Elmar Lenz (Thomas Arnold), ein Fallanalytiker, der sich selbst als Experte für Serienmorde bezeichnet, hat eine eigene Theorie zum Motiv und bietet der Polizei seine Unterstützung an. Schon bald gerät René Rösch (Jörn Hentschel) unter Verdacht. Er war erst kürzlich aus der Haft entlassen worden, nachdem er von Anna Springer (Rita Russek) ins Gefängnis gebracht worden war. Anna hat sich in den letzten Wochen von ihrem Job zurückgezogen, um an einem True Crime-Buch über ihre Erfahrungen als Hauptkommissarin zu arbeiten.

20:15 Uhr, ProSieben, Duell um die Welt – Best of der Elemente: Wasser, Show

Beim "Duell um die Welt" stellen sich Joko, Klaas und ihre prominenten Teams den Herausforderungen der Naturgewalten. Klaas muss von einer Sauerstoffflasche zur nächsten tauchen und sich in einem Schlauchboot einen Wasserfall hinunterstürzen. Wigald Boning wagt sich an ein Experiment mit einer Taucherglocke, Max Giesinger begibt sich auf eine unruhige Bootsfahrt und Jan Köppen besucht in einem See den kleinsten Escape Room. Joko & Klaas präsentieren die besten Momente rund um das Element Wasser.

20:15 Uhr, Das Erste, Wer weiß denn sowas XXL, Wissensquiz

Moderator Kai Pflaume lädt zu einer neuen XXL-Primetime-Ausgabe des beliebten Wissensquiz ein. Zusammen mit den Teamkapitänen Bernhard Hoëcker und Elton treten sechs Prominente gegeneinander an: Mario Barth, Atze Schröder, Ina Müller, Bruce Darnell, Victoria Swarovski und Klaus Eberhartinger. In drei spannenden und humorvollen Quizrunden werden insgesamt 50.000 Euro für einen wohltätigen Zweck erspielt.

Video News

20:15 Uhr, RTLzwei, Scary Movie 4, Horrorparodie

Cindy (Anna Faris) und ihre Freundin Brenda (Regina Hall) müssen sich erneut einer gefährlichen Mission stellen: Diesmal steht die Rettung der Erde vor einer Alieninvasion auf dem Spiel. Unterstützung erhalten sie von Tom (Craig Bierko), der zwar attraktiv, aber etwas naiv ist. Doch in seiner Nachbarschaft trifft Cindy auf einen kleinen Jungen, der als Geist sein Unwesen treibt. Die Frage ist: Wer hat ihn getötet und aus welchem Grund?

21:45 Uhr, ZDF, Der Alte: Böses Blut, Krimiserie

Der Theaterregisseur Matti König (René Dumont) verschwindet spurlos nach einem Ausflug in die Berge. Das Ermittlerteam um Richard Voss (Jan-Gregor Kremp) nimmt den Fall auf, da König in letzter Zeit mehrfach Morddrohungen erhalten hatte. Schnell wird deutlich, dass es sich möglicherweise nicht nur um einen Vermisstenfall, sondern um einen Mord handelt – auch wenn bisher jede Spur einer Leiche fehlt.