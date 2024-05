Produktion in Berlin „Uferpark – Gute Zeiten, wilde Zeiten“: Drehstart für Teenager-Serie

In "Uferpark - Gute Zeiten, wilde Zeiten" dreht sich alles um eine Freundesclique und ihren "Safe Space", einen verlassen Skatepark. (the/spot)

SpotOn News | 23.05.2024, 13:17 Uhr

In Berlin sind die Dreharbeiten zur neuen RTL-Jugendserie "Uferpark - Gute Zeiten, wilde Zeiten" angelaufen. Sie dreht sich um das Leben und die Träume von sechs jungen Protagonisten und Protagonistinnen.

In Berlin sind am Mittwoch (22. Mai) die Dreharbeiten für eine neue Serie am Rande des "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"-Kosmos gestartet. Wie RTL bekannt gegeben hat, werden in der deutschen Hauptstadt derzeit 26 Folgen der neuen Kinder- und Jugendserie "Uferpark – Gute Zeiten, wilde Zeiten" gedreht. Die Handlung rund um die Teenager Amina, Yunis, Lea, Pepe, Milo und Ben spielt in einem alten Skatepark, der sich unweit vom "GZSZ"-Kollekiez befindet.

Für die Serie "Uferpark" wurden junge Nachwuchstalente gecastet, die aber nicht nur durch ihr Schauspiel überzeugen, sondern auch durch Fähigkeiten wie Rappen, Singen und Skateboarden. Denn in den Episoden soll sich laut RTL alles um die Themen erste Liebe, Sport und Musik drehen. Ausgestrahlt werden soll die TV-Serie demnach ab Herbst bei TOGGO und bei RTL+.

Das sind die Darsteller aus "Uferpark -Gute Zeiten, wilde Zeiten"

Tanaz Molaei spielt Amina, die ihre Sing-Stimme vor ihren besten Freunden versteckt. Sie fühlt sich zunächst zu Yunis (gespielt von Victor Bass) hingezogen, entwickelt dann aber auch Gefühle für Ben (gespielt von Salimou Thiam). Lea (gespielt von Maja Merkord) hingegen zweifelt an ihrer Karriere als Profi-Skaterin, während Pepe (gespielt von Konrad Neidhardt) von einer beruflichen Zukunft als Manager träumt und Milo (gespielt von Jesse Beyerling) sich heimlich seinen Durchbruch als Rapper herbeisehnt.