Stars ‚Unüberwindbare Hindernisse‘: ZZ Top sagen Konzert in der Hollywood Bowl kurzfristig ab

ZZ Top performing live June 2012 BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.08.2026, 10:00 Uhr

ZZ Top haben ihr Konzert in der Hollywood Bowl kurzfristig abgesagt.

ZZ Top haben ihr Konzert in der Hollywood Bowl nur wenige Stunden vor dem geplanten Auftritt abgesagt. Als Grund nannte die Band „unüberwindbare Hindernisse“.

Das texanische Rocktrio um Billy Gibbons (76) sollte am Mittwoch (05. August) gemeinsam mit Cheap Trick in der legendären Konzertstätte in Los Angeles auftreten. Kurz vor Konzertbeginn teilte die Band jedoch über ihren offiziellen Instagram-Account mit, dass die Show aufgrund „unvorhergesehener personeller Umstände“ nicht stattfinden werde. Die Ticketinhaber wurden darüber informiert, dass sie den Kaufpreis erstattet bekommen. Weitere Einzelheiten zur kurzfristigen Absage wurden zunächst nicht genannt. Laut der offiziellen Website der Band soll der nächste Auftritt wie geplant am Freitag (07. August) im Saroyan Theater in Fresno im US-Bundesstaat Kalifornien stattfinden.

Billy Gibbons wandte sich zudem mit einer Erklärung an die Fans: „Unüberwindbare Hindernisse zwingen uns dazu, unseren Auftritt in der Hollywood Bowl abzusagen.“ Weiter sagte er: „Die Freunde, Fans und Unterstützer von ZZ Top sind die besten überhaupt. Die Band hofft, dass ihr für diese kurze Unterbrechung Verständnis habt.“ Auch danach wurden keine weiteren Informationen zu den Hintergründen veröffentlicht. Das US-Portal ‚Page Six‘ berichtete, den Sprecher der Band kontaktiert zu haben, zunächst jedoch keine Antwort erhalten zu haben.

Von der Absage betroffen war auch Cheap Trick, die ebenfalls Teil des Konzertabends gewesen wären. ZZ Top kündigten stattdessen auf Instagram einen deutlich kleineren Auftritt im berühmten Troubadour in West Hollywood an. In dem Beitrag heißt es: „Anstelle der abgesagten Show am 5. August werden wir ein ganz besonderes, intimes Konzert im Troubadour in West Hollywood spielen. Kommt vorbei und verbringt einen außergewöhnlichen Abend mit uns!“ ZZ Top wurden 1969 von Billy Gibbons gegründet und zählen bis heute zu den prägendsten Vertretern des amerikanischen Bluesrock. Mit Hits wie ‚Sharp Dressed Man‘, ‚Legs‘, ‚Gimme All Your Lovin“ und ‚La Grange‘ schrieb die Band Musikgeschichte.

Auch ihr unverwechselbarer Look – Billy Gibbons‘ legendärer langer Bart, die markante Sonnenbrille und der von Hot Rods inspirierte Stil – machte ZZ Top zu einer der bekanntesten Rockbands der Welt. Ihre Musikvideos gehörten zudem zu den prägenden Klassikern der MTV-Ära.