Abschied in München am 10. April Uschi Glas und mehr: Viele Prominente bei Beerdigung von Fritz Wepper

Fritz Wepper und Uschi Glas standen oft und lange zusammen vor der Kamera. (eee/spot)

SpotOn News | 10.04.2024, 16:45 Uhr

Familie und Weggefährten haben sich am Mittwoch ein letztes Mal von Fritz Wepper verabschiedet. Auch Promis wie Uschi Glas und Markus Söder kamen zur Beerdigung.

Trauriger Mittwoch in München: Freunde, Familie und Weggefährten haben am 10. April Abschied von Fritz Wepper (1941-2024) genommen. Zu der Beerdigung und Trauerfeier des am 25. März im Alter von 82 Jahren verstorbenen Kult-Schauspielers sind neben seiner Witwe Susanne Kellermann (49) und der gemeinsamen Tochter Filippa (12) auch zahlreiche Prominente.

In einem beigen und mit vielen Blumen geschmückten Sarg fand Fritz Wepper in der Herz Jesu Kirche in München-Neuhausen seine letzte Ruhe. Beerdigt wurde der Schauspieler neben seinem geliebten Bruder Elmar Wepper (1944-2023), der im Oktober 2023 verstarb – nur fünf Monate zuvor.

Uschi Glas, Janina Hartwig, Markus Söder

"Ich werde ihn in fröhlicher Erinnerung behalten", sagte Schauspielerin Uschi Glas (80) der "Bild"-Zeitung vor Ort. "Wir haben in jungen Jahren sehr viel miteinander gedreht. Wir waren zu allen möglichen kleinen Schandtaten bereit. Es war eine tiefe Freundschaft."

Auch die Schauspielerinnen Andrea Wildner (71) und Janina Hartwig (62) wohnten der Trauerfeier bei. Beide spielten mit Wepper jahrelang in "Um Himmels Willen" mit. "Ein großer Verlust für uns alle. Ich bin dankbar für die Zeit, die ich mit ihm verbringen durfte", so Hartwig zu "Bild".

Für Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (57, CSU), der Wepper lange kannte und ihm unter anderem 2022 den Bayerischen Verdienstorden überreichte, sei es, als wäre ein "Familienmitglied" gegangen: "Ich werde ihn vermissen. Er war ein ganz großer Bayer." Wepper habe aus seiner Sicht auch in Hollywood groß herauskommen können, aber er habe sich für "Familie und Heimat" entschieden, so Söder. Der Politiker würdigte Wepper in der Kirche auch mit einer Rede, in der er ihn als "Leuchtfeuer" bezeichnete.

Die Legende Fritz Wepper

Fritz Wepper war als Schauspieler seit den 1950er-Jahren bekannt. Große Erfolge feierte er unter anderem mit den Serien "Derrick", "Um Himmels Willen" oder mit der Krimireihe "Mord in bester Gesellschaft". Er verstarb am 25. März nach einer schweren Sepsis. Er hinterlässt seine zweite Ehefrau Susanne Kellermann, die gemeinsame Tochter Filippa und seine Tochter Sophie Wepper (42), die aus seiner ersten Ehe mit Angela von Morgen (1942-2019) stammt.