Stars Usher verteidigt Super Bowl-Auftritt mit Alicia Keys

Usher and Alicia Keys at Super Bowl Halftime Show in Las Vegas - Getty - February 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.02.2024, 11:34 Uhr

Der R B-Sänger findet nichts Verwerfliches an seiner intimen Performance mit der Musikerin.

Usher wehrt sich gegen die Vorwürfe, sein Auftritt beim Super Bowl sei „pervers“ gewesen.

Der 45-jährige Sänger kann über die Reaktionen auf seine schweißtreibende Performance mit Alicia Keys nur lachen. Bei der Halbzeitshow hatten die beiden Stars ihren Hit ‚My Boo‘ aus dem Jahr 2004 zum Besten gegeben. Dass sie dabei auf Tuchfühlung miteinander gingen, führte in den sozialen Medien zu wilden Diskussionen. Manche Fans zeigten sich besorgt, wie Alicias Ehemann Swizz Beatz darauf reagieren würde.

Nun stellte Usher klar: Alles ist wirklich halb so wild. „Auf keinen Fall sollte irgendetwas, was dort gemacht wurde, als schlecht oder in irgendeiner Weise pervers oder so angesehen werden“, betont der Musiker gegenüber ‚The Breakfast Club‘.

Der ‚Love In This Club‘-Interpret erklärt, dass „keine Respektlosigkeit“ beabsichtigt war und ihm der Auftritt einfach Freude gemacht habe. „Nein, es ging buchstäblich darum, Spaß zu haben, wegen eines Songs, den ich und Alicia vor vielen Jahren gemacht haben. Wir haben wegen des Vermächtnisses gefeiert und wollten niemandem gegenüber respektlos sein“, so Usher.

Nach dem Auftritt habe er mit Alicia und ihrem Mann über die zahlreichen Memes in den sozialen Medien gescherzt. „Auf jeden Fall! Wir haben darüber gelacht… Es ist alles Liebe“, sagt der R B-Star.