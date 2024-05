Stars Valerie Bertinelli: Van Halen war nicht ihr Seelenverwandter

Valerie Bertinelli at arrivals for 2019 Daytime Emmy Awards- AVALON BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.05.2024, 16:00 Uhr

Valerie Bertinelli hat zugegeben, dass ihr verstorbener Ex-Mann Eddie Van Halen „kein Seelenverwandter“ war.

Der ‚One Day at a Time‘-Star war erst 21 Jahre alt, als sie 1981 den Bund der Ehe mit dem Rocker – der im Oktober 2020 an Krebs starb – schloss. Das Paar war mehr als 20 Jahre verheiratet, bevor es sich 2001 trennte und sich 2007 scheiden ließ.

Die 64-jährige Schauspielerin erklärte, dass sie sich hingesetzt habe, um die Folge von ‚Behind the Music‘ ihres Sohnes Wolfgang Van Halen auf Paramount+ zu sehen, und erzählte ihren Instagram-Followern: „Es war nicht einfach. Ich habe es viele Male gestoppt, weil es aus vielen Gründen einfach zu brutal war, um es mir anzusehen. Erstens, Wolfies Schmerz zu sehen. Zweitens, zu sehen, was für einen besseren Job ich als Elternteil hätte machen können, auch wenn er großartig geworden ist. Ich habe viele Fehler gemacht. Und drittens, zu sehen, was ich aus Eds und meiner Beziehung gemacht hatte – eine Art Fantasie über eine seelenverwandte Nachbildung einer Geschichte.“

Valerie erinnerte sich daran, wie sich ihre Beziehung mit dem ‚Jump‘-Hitmacher aufgrund seines Drogen- und Alkoholmissbrauchs sowie seiner Untreue „rapide verschlechterte“. Sie fügte hinzu: „Nichts, was dir das Gefühl gibt, geliebt, gewollt und umsorgt zu werden. Nichts, was nach Seelenverwandtschaft schreien würde, das ist sicher. Aber nachdem Ed gestorben war, war ich mehr als bereit, mich in die Kategorie der trauernden Witwe für einen Mann zu begeben, mit dem ich seit 20 Jahren nicht mehr zusammengelebt hatte.“