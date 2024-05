Film Vanessa Redgrave: Rolle in ‚The Nest‘

Vanessa Redgrave - August 2019 - Getty Images - Mrs Lowry and Son Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.05.2024, 13:50 Uhr

Die Stars haben sich dem Cast des Films angeschlossen.

Vanessa Redgrave und Andrea Riseborough haben sich dem Cast von ‚The Nest‘ angeschlossen.

Die Schauspielerinnen werden in dem neuen Film von Paul Andrew Williams mitspielen, der auf dem Markt von Cannes in den Handel kommen wird.

Der neue Film wird die Geschichte zweier Nachbarn erzählen, die ganz zum Missfallen der anderen Menschen um sie herum eine ungewöhnliche Freundschaft miteinander schließen. Nachdem Colleen (Riseborough) miterlebt, wie wenig Pflege ihre ältere Nachbarin Elsie (Redgrave) von den vermeintlichen Fachkräften erhält, nimmt sie es auf sich, sich um die Frau zu kümmern. Allerdings sind Colleens Absichten möglicherweise aber nicht so, wie sie scheinen. Die Dreharbeiten starten in diesem Sommer in Yorkshire in England, wobei Dominic Tighe und Marie-Elena Dyche das Projekt für Giant Productions bzw. Meraki Films produzieren werden. Williams meldet sich mit seinem Film ‚Bull‘ zurück und hatte zuvor an Projekten wie ‚London to Brighton‘ und ‚Murdered By My Boyfriend‘ mitgewirkt. Der Filmemacher verriet in einem Statement gegenüber ‚Deadline‘: „Die Chance, dieses Projekt mit so tollen, talentierten Schauspielern wie Vanessa und Andrea auf die Leinwand bringen zu können, das ist ein absolutes Privileg. Dass ich das noch einmal mit dem Team hinter ‚Bull‘ tun kann, das ist großartig und ich hoffe einfach, dass ich dem gerecht werden kann.“ Und Tighe und Dyche fügten hinzu: „Wir freuen uns sehr darüber, erneut mit Paul zusammenarbeiten zu können, der all seinen Arbeiten einen so ausgeprägten und gefühlvollen Stil verleiht, der durch diese wunderbare Besetzung noch einmal verstärkt wird.“