Stars Victoria Beckham: So feierte sie ihren 50.

Bang Showbiz | 19.04.2024, 10:00 Uhr

Victoria Beckham soll für eine geheime Party zum 50. Geburtstag nach Südfrankreich gejettet sein.

Das ehemalige Spice Girl erreichte den Meilenstein am Mittwoch (17. April) und ein neuer Bericht deutet darauf hin, dass ihr Ehemann David sie zu einer besonderen Reise mit den vier Kindern des Paares und Victorias Eltern Jackie und Tony zu einem Abendessen in ein schickes Restaurant im Dorf Saint Paul de Vence in der Nähe von Nizza eingeladen hat.

Ein Insider verriet der Zeitung ‚The Sun‘: „David wählte einen unglaublich abgelegenen Ort, von dem sie wussten, dass die Familie dort nicht fotografiert werden würde. Victoria hatte einen erstaunlichen, mit Wein gefüllten Nachmittag, genoss die Sonnenstrahlen im Freien, mit Blick auf das Mittelmeer und genoss ihren Lieblingsfisch. Es war die perfekte intime Familienfeier und sie fühlte sich angemessen verwöhnt.“ Es wird angenommen, dass die Gruppe mit einem Privatjet aus Großbritannien ausgeflogen ist und später am selben Tag zurückgekehrt ist.

Für Samstag (20.04.24) soll Victoria dann eine zweite Party mit ihren Freunden in einem privaten Club in London für rund 40 Personen planen, darunter Eva Longoria und ihre Spice Girls-Kolleginnen Mel B und Emma Bunton. Victorias Ehemann David hat eine besondere Foto- und Videomontage ihrer wichtigsten Lebensmomente zusammen mit einer ergreifenden Botschaft zusammengestellt, in der er ihr sagte, sie solle stolz auf all ihre Errungenschaften sein. In dem Post auf Instagram schrieb er: „Alles Gute zum Geburtstag an meine wunderschöne Frau. Wenn du sich auf diesen Geburtstag zubewegst, solltest du zurückblicken und stolz auf das sein, was du erreicht, geschafft und aufgebaut hast: Posh Spice, Geschäftsfrau und natürlich die Heirat mit einem englischen Kapitän. Aber dein größter Erfolg sind deine Kinder. Du führst sie, liebst sie und lehrst sie. Sie lieben dich unbeschreiblich, wir alle lieben dich so sehr. Hab‘ einen besonderen Tag, du hast es dir verdient.“ David scherzte weiter: „50 und fit. ICH BIN EHRLICH.“