Victoria Beckham verrät ihr Geheimnis für perfekte Smokey Eyes

Victoria Beckhams Make-up-Look ist unverkennbar. (eyn/spot)

08.04.2024

Victoria Beckham ist immer perfekt gestylt. Was ist ihr Beauty-Geheimnis dahinter? Im Netz zeigt die Modedesignerin nun, wie sie ihren unverkennbaren Smokey-Eye-Look kreiert. Dafür braucht sie tatsächlich nur ein einziges Produkt.

Victoria Beckham (49) teilt ein Beauty-Geheimnis mit ihren Fans. Die Modedesignerin liebt es nicht nur bei ihrer Klamottenwahl dunkel und schlicht, sondern greift auch gerne zu dunkler Schminke. Besonders typisch sind ihre Smokey Eyes, die je nach Anlass dezenter oder dramatischer ausfallen. Auf Instagram zeigt die Ehefrau von David Beckham (48) in einer Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie man ihren ikonischen Smokey-Eye-Look nachschminken kann. Dafür benötigt sie nur ein einziges Produkt.

Beckhams "absoluter Favorit" ist ein Kajalstift. Mit einem angespitzten Liner lässt sich ihr unverkennbarer Look ganz einfach kreieren. In dem Clip zeigt sie den ersten Schritt: Die 49-Jährige zieht eine feine Linie von innen nach außen über den oberen Wimpernkranz. In der Mitte beginnend, wird der Strich zum Ohr hin immer dicker. Je nach Anlass füge sie noch "kleine Flügel" hinzu.

Kleine Punkte sind ihr Geheimtipp

Nach dem oberen Wimpernkranz wendet Beckham sich dem unteren zu. Zwischen die Wimpern malt sie kleine Punkte. "Denn dadurch entsteht die Illusion, dass die Wimpern dichter beieinander stehen. Und das gibt einfach einen sehr frischen, jugendlichen Look", erklärt sie.

Anschließend kehrt das ehemalige Spice Girl zu ihrem Augenlid zurück. Sie verteilt den Kajal auf ihrem Handrücken und nimmt mit einem Pinsel Produkt ab. Das trägt sie "von außen zur Mitte" in ihrer Lidfalte auf, um sie zu definieren. Als letzten Schritt verwendet sie die Reste auf ihrer Hand, um mit einem weichen Schwämmchen auch unter dem Auge außen Produkt zu verblenden. "Manchmal mache ich diesen Teil sogar mit dem Finger", bemerkt Beckham.

Make-up-Look ist ein Allrounder

Victoria Beckham mag es gerne einfach und praktisch. Deswegen lässt sich ihr klassisches Augen-Make-up simpel in ein dramatischeres Styling für den Abend umwandeln. Für den "intensiveren" Look verwendet sie auch im Innenwinkel ihres Auges Kajal. "Man kann also wirklich einen kompletten Make-up-Look mit nur einem Produkt nachschminken", betont sie.

