Acht Jahre nach Babybauch-Auftritt Victoria’s Secret: Irina Shayk beeindruckt mit Sternendessous

Irina Shayk bei der Victoria's Secret Show am Dienstag. (ili/spot)

SpotOn News | 16.10.2024, 08:55 Uhr

Acht Jahre nach Babybauch-Auftritt rockt Model Irina Shayk erneut bei einer Victoria's Secret Show. Damit wurde sie zum eigentlichen Star des himmlischen Ensembles.

Das russische Model Irina Shayk (38) eroberte am Dienstagabend mühelos den ersten Victoria's Secret Fashion Show Laufsteg seit ihrer Schwangerschaft vor acht Jahren. Bei ihrem Comeback nach dem Auftritt im Jahr 2016 war sie der Star der Dessous-Schau. Weil Shayk damals noch nicht bekannt gegeben hatte, dass sie schwanger war, versteckte sie geschickt ihren Babybauch. Dennoch war es anschließend das Thema in der Presse. Ihre Tochter Lea De Seine, die sie mit ihrem Ex-Partner, Hollywoodstar Bradley Cooper (49), teilt, kam im April 2017 zur Welt.

In diesem Jahr präsentierte sich Shayk in einem schwarzen, mit silbernen und schwarzen Sternen bedeckten, teilweise durchsichtigen Einteiler, der dank der strukturierten 3-D-Schleppe von noch mehr Sternen umgeben war. Dazu kombinierte sie klobige silberne Creolen und Stiletto-Sandalen in Metallic-Optik. Den gewagten Look glich Irina Shayk mit einem einfachen Mittelscheitel aus, wobei ihr dunkles Haar auf dem Laufsteg nach hinten fiel.

In grauen Spitzendessous versteckte sie den Babybauch

Bei der Victoria's Secret Fashion Show 2016 trug Shayk ein graues Spitzendessous-Set unter einem beigen Trenchcoat, das ihren Babybauch teilweise verdeckte, sowie einen weiteren roten Look, der ihre Schwangerschaft ebenfalls verbarg.

Am selben Tag meldete das "People"-Magazin, dass das Model ein Kind mit Cooper erwartet. Später erzählte eine Quelle, die bei der Veranstaltung backstage war, dass die meisten nichts von Shayks Schwangerschaft wussten. "Im Nachhinein betrachtet waren einige ihrer Outfits im Bauchbereich weniger freizügig, und als man die Nachrichten nach der Show sah, ergab das einen Sinn", sagte der Insider damals dem Magazin. "Niemand hat hinter der Bühne etwas geahnt, das ist sicher. Sie sah so schön aus wie immer."

Irina Shayk: Erinnerungen kommen hoch

Auch Irina Shayk selbst dachte im Vorfeld der Show 2024 über diesen Moment nach. Im Gespräch mit "Entertainment Tonight" sagte das Model hinter der Bühne: "Ich meine, das letzte Mal, als ich bei einer Victoria's Secret Show gelaufen bin, war ich viereinhalb, fünf Monate schwanger, also los geht's. Ich bin wieder da. Und meine Tochter wird es sich wahrscheinlich später ansehen", fügte sie über Lea hinzu.

Shayk und Cooper begannen ihre Beziehung im Frühjahr 2015, 2019 trennten sie sich wieder.