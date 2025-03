Film Vin Diesel teasert ‚Guardians of the Galaxy‘ Spin-off über Groot an

Bang Showbiz | 05.03.2025, 16:00 Uhr

Vin Diesel hat einen ‚Guardians of the Galaxy‘-Spin-off-Film über Groot angedeutet.

Der 57-jährige Schauspieler lieh dem sprechenden Baum in der ‚Guardians of the Galaxy‘-Trilogie des Marvel Cinematic Universe (MCU) sowie in ‚Avengers: Infinity War‘, ‚Avengers Endgame‘ und ‚Thor: Love and Thunder‘ seine Stimme und hat nun angedeutet, dass er die Rolle für einen Solofilm wieder aufnehmen könnte. Auf Instagram schrieb der ‚Fast and Furious‘-Star: „Disney will ihren Planet X! Von dem manche sagen, dass er der am meisten erwartete Film von Marvel ist, haha. Der Film, in dem Groot auf seinen Heimatplaneten zurückkehrt.“

Diesel war in der ‚Guardians of the Galaxy‘-Trilogie – unter der Regie von James Gunn – an der Seite von Chris Pratt, Zoe Saldana, Bradley Cooper, Pom Klementieff und Dave Bautista zusehen. Doch während er daran interessiert zu sein scheint, seinen ‚Guardians of the Galaxy‘-Charakter noch einmal zu spielen, bestand Diesels Co-Star Bautista, der in den drei Filmen Drax den Zerstörer spielte, darauf, dass er mit seinem Helden fertig sei. Er sagte ‚ComicBook.com‘: „Drax ist für mich völlig abgeschlossen. Es sei denn, James Gunn ruft mich an und fragt mich, ob ich wieder etwas als Drax machen würde, wäre ich einfach nicht interessiert.“ Der ehemalige WWE-Superstar fügte hinzu, dass Gunns Beteiligung am MCU wahrscheinlich vorbei sei, da er zusammen mit Peter Safran Co-CEO des rivalisierenden Studios DC geworden ist. Bautista fuhr fort: „Dass James mich anrufen würde, wird aber offensichtlich nicht passieren. Er macht es gut, er ist einen anderen Weg [mit DC] gegangen.“