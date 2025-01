Auch Richard Ashcroft wurde Opfer Villen im Visier: Mysteriöse „Ted Lasso“-Einbruchsserie in London

Eine vierte Staffel von "Ted Lasso" wurde bislang noch nicht angekündigt, gilt aber als sicher. (dr/spot)

SpotOn News | 27.01.2025, 19:45 Uhr

Eine professionelle Einbrecherbande hat in London mehrere Villen ausgeraubt, die zuvor als Drehorte der erfolgreichen Serie "Ted Lasso" dienten. Die Täter erbeuteten Diebesgut im Millionenwert, darunter im Übrigen auch bei Rockstar Richard Ashcroft.

Die Londoner Polizei fahndet nach einer professionellen Einbrecherbande, die es gezielt auf Immobilien abgesehen hat, die rätselhafterweise allesamt in der erfolgreichen Apple TV+-Serie "Ted Lasso" zu sehen waren. Insgesamt vier Villen im noblen Stadtteil Richmond wurden bereits Opfer der Diebe, die Wertsachen im Gesamtwert von umgerechnet rund 2,4 Millionen Euro erbeuteten, berichtet die britische Boulevard-Zeitung "The Sun".

Unter den Geschädigten im Südwesten der britischen Metropole befindet sich demnach auch der britische Rockstar Richard Ashcroft (53), ehemaliger Frontmann der Band The Verve. Aus seiner 9,3 Millionen Euro teuren Villa entwendeten die Täter Ende Dezember Wertgegenstände im Wert von etwa einer Million Euro, darunter eine hochwertige Patek-Philippe-Uhr. Ashcroft und seine Frau Kate Radley (57) waren zum Zeitpunkt des Einbruchs nicht zu Hause.

Die Serie der Einbrüche begann bereits Anfang November. Eine Familie wurde dabei so traumatisiert, dass sie nach dem Vorfall aus ihrer Villa auszog. Bei einem weiteren Einbruchsversuch Anfang Dezember in das Haus, das in der Serie als Wohnsitz der Figur Rebecca Welton (gespielt von Hannah Waddingham, 50) dient, wurden die Bewohner wach und konnten die Täter in die Flucht schlagen.

Professionelle Bande aus Südamerika?

Die Ermittler gehen dem Bericht zufolge davon aus, dass eine südamerikanische Profibande hinter den Taten steckt. Nach Zeugenaussagen sollen vier südländisch aussehende Männer mit Mützen und Handschuhen die Einbrüche verübt haben, während zwei weitere Personen Wache hielten. "Man muss kein Sherlock Holmes sein, um zu erkennen, dass jemand aus der Bande die Serie gesehen hat", wird ein Anwohner in der britischen "Sun" zitiert.

Die Polizei hat ihre Präsenz in Richmond Green verstärkt. Detective-Superintendent Dan O'Sullivan bestätigte, dass die Ermittlungen auf Hochtouren laufen und die Einbrüche höchstwahrscheinlich zusammenhängen. Die Behörden vermuten, dass die Bande auch für weitere Einbrüche im Großraum Richmond verantwortlich sein könnte.