Alle Highlights im Überblick Von Splash! bis Wacken: Die Sparten-Festivals 2024

Ob auf Wacken zu Metal rocken oder beim Splash! Festival Hip-Hop-Klängen lauschen: Deutschland hat einige Sparten-Festivals zu bieten. (jom/spot)

SpotOn News | 24.05.2024, 21:16 Uhr

Auf der Suche nach einem Festival ohne wilden Stilmix? Für Anhänger bestimmter Musikgenres hält der Sommer 2024 diese Events bereit.

Die Vorfreude auf den Festival-Sommer 2024 ist groß. Während die großen Allround-Festivals mit der Vielfalt von Genres locken, werden auch Szenegänger dieses Jahr wieder fündig. Auf diese Events können sich Metal-, Electronic-, Hip-Hop- oder Reggae-Fans freuen.

Full Force: 21. bis 23. Juni

Von Hardcore bis Metalcore, von Black Metal bis Death Metal, von Pop-Punk bis Crossover: Fans dieser Genres kommen beim Full Force auf ihre Kosten. Ferropolis, die "Stadt aus Eisen" in der Nähe von Gräfenhainichen in Sachsen-Anhalt, beherbergt das Festival seit 2017. Diese Bands stehen unter anderem auf der Bühne:

Architects, Dropkick Murphys, Five Finger Death Punch, Bad Religion, Alligatoah, Ice Nine Kills, Simple Plan

Splash! Festival: 3. bis 6. Juli

"Was 1998 in einem Chemnitzer Jugendclub begann, hat Rap-Geschichte geschrieben": Das Splash! Festival feierte 2023 das 25. Jubiläum. Das Chemnitzer Hip-Hop-Duo Tefla & Jaleel gründete das Festival, das dieses Jahr vom 3. bis zum 6. Juli stattfindet. Diesmal zählen zu den Hip-Hop- und Rap-Acts in Ferropolis:

Chief Keef, Playboi Carti, Shirin David, Offset, Juju, 21 Savage, Rin, Pashanim, 01099

Ruhrpott Rodeo: 5. bis 7. Juli

2024 findet auch wieder das Ruhrpott Rodeo statt, das als größtes Punk-Festival Deutschlands gilt. Das Freigelände am Flugplatz Schwarze Heide in Hünxe bei Bottrop beherbergt in diesem Jahr unter anderem diese Bands und Künstler:

Bad Religion, Me First And The Gimme Gimmes, Sum 41, Pussy Riot, Suicidal Tendencies, Dritte Wahl

Summerjam Festival: 5. bis 7. Juli

Anfang Juli wird es wieder bunt und wild: Das Summerjam Festival lädt seine Festival-Besucher an den Fühlinger See im Norden von Köln. Reggae-, Dancehall- und Hip-Hop-Fans können sich unter anderem auf folgende Acts freuen:

Beenie Man, Burna Boy, Busy Signal, Culcha Candela, Megaloh, Sido, Marsimoto

Parookaville: 19. bis 21. Juli

Das Parookaville gilt mit rund 75.000 Besuchern täglich als Deutschlands größtes Electronic Music Festival und findet vom 19. bis 21. Juli 2024 am Airport Weeze (NRW) statt. Auf die Besucher warten mehr als 300 DJs aller elektronischen Genres sowie in diesem Jahr mehr Fläche für die Mainstage und neue "Stadtteile". Auf der Bühne mit dabei sind:

Paul Kalkbrenner, Robin Schulz, Scooter, Timmy Trumpet, Steve Aoki, Felix Jaehn

Burg Herzberg Festival: 25. bis 28. Juli

Dieses Event lässt die Herzen aller Hippies höherschlagen. Das Musik- und Literaturfestival in Breitenbach am Herzberg bietet Pop- und Rockmusik. Unter anderem diese Musiker werden auftreten:

Wolfmother, Xavier Rudd, Bonaparte, Calexico, Israel Nash, Moop Mama x Älice, Orange

Wacken Open Air: 31. Juli bis 3. August

Eines der größten Metal-Festivals der Welt steigt Ende Juli: Das W:O:A lädt 2024 zum 33. Mal zum Headbangen in Schleswig-Holstein ein. Das Wacken Open Air findet vom 31. Juli bis zum 3. August 2024 statt. Sämtliche Karten für das Festival in diesem Jahr waren nach nur 4,5 Stunden ausverkauft. Glückliche Ticketinhaber können sich auf diese Acts freuen:

Architects, Scorpions, Korn, In Extremo, Amon Amarth, Blind Guardian, Gene Simmons, Whitechapel

Nature One: 1. bis 4. August

Nature One ist eines der größten europäischen Festivals elektronischer Musik. 2024 findet es vom 1. bis 4. August traditionell auf der ehemaligen Raketenbasis Pydna im Hunsrück statt. Rund 65.000 Besucher können sich auf 350 DJs und 22 Floors freuen. Es gibt unter anderem Auftritte von:

Aka Aka, Alle Farben, Bennett, Dominik Eulberg, Lilly Palmer, Moonbootica, Super Flu, Westbam

Haldern Pop: 8. bis 10. August

Fans von Rock- und Popbands, Indie-Musik und Singer-Songwriter sollten das Haldern Pop Festival ins Auge fassen. In Rees-Haldern an der niederländischen Grenze treten bei der 41. Ausgabe vom 8. bis 10. August 2024 unter anderem auf:

Lola Young, Billie Marten, Blanco White, Faber, Sharktank, Chilly Gonzales

SonneMondSterne: 9. bis 11. August

Wer gerne zu Elektromusik seine Hüften kreisen lässt, kommt auch beim SonneMondSterne mit rund 40.000 erwarteten Besuchern auf seine Kosten. In der Nähe von Saalburg-Ebersdorf in Thüringen werden von 9. bis 11. August große Namen der Szene erwartet, unter anderem:

Hardwell, Steve Aoki, Calvin Harris, Charlotte de Witte, Dirty Doering, Dominik Eulberg, Niconé

Summer Breeze: 14. bis 17. August

In der Nähe von Dinkelsbühl treffen sich Mitte August Metal- und Rock-Liebhaber zum Summer Breeze mit mehr als 120 Acts. Fans der Szene können sich unter anderem freuen auf:

Amon Amarth, Architects, Subway to Sally, Lord of the Lost, Lordi, Flogging Molly, Feuerschwanz