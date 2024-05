Sie hatte schon abgeschlossen Vor ihrer neuen Beziehung war Jane Seymour „sehr, sehr single“

John Zambetti und Jane Seymour auf einem Event im März 2024 in Los Angeles. (wue/spot)

SpotOn News | 16.05.2024, 21:16 Uhr

Heute ist Jane Seymour total in ihren Freund verknallt. Bevor sie ihn traf, hatte die 73-Jährige mit der Männerwelt aber eigentlich schon abgeschlossen.

Im letzten Oktober machte Jane Seymour (73) öffentlich bekannt, dass sie frisch verliebt ist. Jetzt spricht die Schauspielerin darüber, dass sie eigentlich mit Beziehungen abgeschlossen hatte, bevor sie ihren heutigen Partner, John Zambetti, kennengelernt hat.

Jane Seymour war "fertig mit Kerlen"

"Ich war sehr, sehr single", erzählte Seymour nun laut eines Berichts des US-Magazins "People" bei einem Auftritt in der "Tamron Hall Show". Eine Freundin habe sie aufgefordert, mit ihr auszugehen. "Schau, ich bin 73, ich glaube nicht, dass ich ausgehe oder irgendetwas mache. Ich bin fertig mit Kerlen, es wird nicht passieren", sei zunächst ihre Antwort gewesen. Dann habe sie sich breitschlagen lassen und in einem Klub im kalifornischen Malibu sei ein Typ an ihre vorbeigelaufen. Da habe sie sich noch nichts gedacht.

Doch dann habe sie später einen Anruf von "einem gemeinsamen Freund" bekommen, von einem Rapper namens Shwayze (38). Der lud die Schauspielerin, unter anderem bekannt aus "Dr. Quinn – Ärztin aus Leidenschaft", zu einem seiner dortigen Auftritte in der Folgewoche ein, weil er jemanden kenne, den sie auch kennenlernen sollte.

Aus einer Tasse Tee wird eine Beziehung

Dem ersten Treffen von Seymour und Zambetti an jenem Abend folgte am nächsten Tag ein "sehr, sehr langes Gespräch mit einer Tasse Tee", das sich in ein Dinner verwandelte. Erst dann stellten die beiden fest, dass Shwayze mit ihrem Sohn Sean (38) befreundet ist. Die beiden waren zuvor sowohl in ihrem Haus als auch in dem von Zambetti abgehangen, die Eltern hatten sich aber nie getroffen, denn ihr heutiger Freund sei 43 Jahre lange glücklich verheiratet gewesen, bevor seine Ehefrau leider verstorben ist.

Heute habe Seymour mit ihm den "wunderbarsten, liebevollsten, außergewöhnlichsten Mann" an ihrer Seite. Zambetti sei nicht nur sehr geschickt und Arzt, sondern spiele zusammen mit Walter Egan (75) schon seit 60 Jahren in der Band The Malibooz.