Film startet am 29. Februar „Wahr gewordener Traum“: Anya Taylor-Joy schwärmt von „Dune 2“-Rolle

Anya Taylor-Joy überraschte bei der "Dune: Part Two"-Weltpremiere auch in optischer Hinsicht. (lau/spot)

SpotOn News | 17.02.2024, 14:30 Uhr

Ein Cast-Mitglied des hochkarätig besetzten Sci-Fi-Films "Dune: Part Two" gab sich erst bei der Weltpremiere in London zu erkennen. "Damengambit"-Star Anya Taylor-Joy spielt eine noch unbekannte Figur - und schwärmt in höchsten Tönen von dem Film.

Die Besetzung des kommenden Sci-Fi-Blockbusters "Dune: Part Two" konnte sich auch schon vor der umjubelten Weltpremiere in London am vergangenen Donnerstag sehen lassen. So standen unter anderem die Superstars Timothée Chalamet (28), Zendaya (27), Florence Pugh (28) und Austin Butler (32) für Regisseur Denis Villeneuve (56) vor der Kamera, wie bereits zuvor bekannt war. Doch eine prominente "Dune 2"-Darstellerin bestätigte ihr überraschendes Mitwirken in dem Film erst durch ihre Teilnahme an der Gala-Premiere: die besonders durch die Netflix-Serie "Das Damengambit" bekannt gewordene Anya Taylor-Joy (27).

Anya Taylor-Joy schwärmt von "Dune 2"-Cast

Auf dem roten Teppich der Premieren-Veranstaltung am Leicester Square sorgte Taylor-Joy mit einem extravaganten Outfit für Aufsehen. Der Star hüllte sich in einen hauchdünnen weißen Schleier. Dieser umhüllte fast ihren ganzen Kopf und ließ nur ihren Scheitel frei.

"Dune: Part Two", die Fortsetzung des umjubelten Erfolgsfilms aus dem Jahr 2021, bezeichnete Taylor-Joy in einem Red-Carpet-Interview "People" zufolge als "wahrscheinlich einen der besten Filme, die ich in meinem ganzen Leben gesehen habe". Für sie selbst stelle ihr – bis zur Premiere erfolgreich geheim gehaltenes – Mitwirken in dem Hollywood-Blockbuster einen "wahr gewordenen Traum" dar. Schon die Vorlagenromane des "Dune"-Zyklus des US-amerikanischen Autors Frank Herbert (1920-1986) seien "unglaublich, aber mit dieser Besetzung und Denis [Villeneuve] kann es nicht besser werden", so Taylor-Joy wörtlich.

Welche Rolle genau der Star in "Dune: Part Two" spielen wird, sollen Kinozuschauerinnen und Zuschauer jedoch selbst entdecken. Überraschungdarstellerin Anya Taylor-Joy war diesbezüglich auf dem roten Teppich nichts zu entlocken. "Sie müssen den Film sehen", sagte sie im Interview. Die Sci-Fi-Fortsetzung startet am 29. Februar in den deutschen Kinos.