SpotOn News | 22.04.2024, 15:30 Uhr

Cora Schumacher legt in der Doku "Über Geld spricht man doch!" ihre Finanzen offen. Im Interview erklärt sie die Hintergründe und verrät, womit sie ihr Geld verdient.

In der vierteiligen Dokureihe "Über Geld spricht man doch!" (ab 22. April immer montags um 20:15 Uhr in Sat.1 und auf Joyn) erzählen neben "Normalos" auch Promis offen über ihre Finanzen. In dem bisher bei kabel eins ausgestrahlten Format werden dieses Mal Ex-Dschungelcamperin Cora Schumacher (47), der ehemalige Fußballprofi Eike Immel (63), TV-Star Yvonne Woelke (42) und Lotto-Millionär Chico offenbaren, welche Einnahmen und Ausgaben und welches Budget sie monatlich haben.

Dass in der Sendung "Über Geld spricht man nicht" das Motto "Über Geld spricht man doch" wird, hat Cora Schumacher zugesagt, wie sie im Gespräch mit spot on news verrät. "Das Format läuft sehr erfolgreich im TV und beschäftigt sich mit einem sehr gesellschaftsrelevanten Thema, was uns alle betrifft", sagt Schumacher. Zudem sei es auch "mal eine schöne Abwechslung" gewesen, abseits vom Reality-TV zu drehen.

Grenzen hinsichtlich dessen, was sie offenlegen will und was nicht, hat sie sich zunächst nicht gesetzt. "Ich finde, es kommt immer darauf an, wie die Themen beleuchtet werden, deshalb kann man die Frage nicht pauschal beantworten. Es ist schon ein Unterschied, wenn ein Thema journalistisch seriös behandelt wird, oder es nur um reißerische Schlagzeilen geht." Dass sie für die Produktion unter anderem ihre vier Wände zur Verfügung gestellt hat, sei eine "sehr große Ausnahme gewesen, immerhin ist mein Haus mein Safe-Space. Aber ich hatte ein sehr nettes Team, da ist es mir nicht so schwergefallen, auch mal den Blick durch das Schlüsselloch zu gewähren. Dennoch sehr eingeschränkt, der Dreh fand bei mir in der Küche und im Wohnzimmer statt, einige Räume und die Außenansicht meines Hauses bleiben bei mir tabu."

Mit ihren Immobilien und TV-Shows verdiene sie am meisten Geld, offenbart die Ex-Frau von Ralf Schumacher (48). Der ehemalige Formel-1-Rennfahrer und Cora Schumacher heirateten im Jahr 2001 und ließen sich 2015 scheiden. Danach musste sich die 47-Jährige ein neues Leben aufbauen. Und wie hält sie ihre Finanzen im Griff? "Zum einen habe ich eine kaufmännische Ausbildung, zum anderen bin ich ein kleiner Kontrollfreak und habe gern alles im Blick. Natürlich habe ich auch einen Steuerberater."

Zukunft mit "großartigen" Partner?

Der berühmte Name Schumacher sei in ihrem Leben in vielerlei Hinsicht ein Türöffner, gleichzeitig stehe er ihr aber auch im Weg, wie sie in der Doku erklärt. Im Interview sagt Schumacher dazu: "Banales Beispiel: Im Restaurant bekommst du sofort einen tollen Tisch, aber wenn ein Handwerker vor der Tür steht, dann gehen die Preise auch schnell mal rauf, getreu dem Motto: die hat es ja." Für ihre finanzielle und private Zukunft wünsche sie sich, "dass ich mir weiter keine Sorgen machen muss und vielleicht doch noch einen großartigen Partner an meiner Seite haben werde."