Keine angemessene Entschädigung? Prinz Harry strebt neue Klage gegen britischen Verlag an In einem ersten Prozess bekam Prinz Harry nicht die volle Summe an gefordertem Schadensersatz. Jetzt strebt der Royal eine neue Klage gegen ein britisches Verlagshaus an. Die Mirror Group soll nochmal kräftig in den Geldbeutel langen.