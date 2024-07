Stars Whoopi Goldberg: Beisetzung in Disneyland

Whoopi Goldberg - New York Film Festival 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.07.2024, 13:21 Uhr

Whoopi Goldberg verstreute die Asche ihrer verstorbenen Mutter in Disneyland.

Die 68-jährige Schauspielerin musste sich 2010 von Emma Harris verabschieden und überlegte sich für deren Beisetzung etwas ganz Besonderes. Während eines Ausflugs in den berühmten Freizeitpark nahm Whoopi die Asche ihrer Mutter mit in die Achterbahn ‚It’s a Small World‘ und öffnete die Urne während der Fahrt. Da ihr Vorhaben selbstverständlich nicht erlaubt war, tat die ‚The View‘-Moderatorin kurzerhand so, als müsste sie niesen, damit die anderen Besucher nichts von der außergewöhnlichen Beisetzung bemerkten. In der US-amerikanischen Talkshow ‚Late Night with Seth Meyers‘ berichtete Whoopi: „Niemand sollte das tun. Macht das nicht. Meine Mutter liebte Disneyland und wir brachten sie nach Disneyland. Als ich klein war, kam die Weltausstellung nach New York und dort lernten wir ‚Small World‘ kennen. Sie liebte ‚Small World‘. Während einer ‚Small World‘-Fahrt nahm ich also etwas von ihr in die Hand, nieste lautstark und sagte ‚Mein Gott, diese Erkältung wird schlimmer und schlimmer.‘“

Im Nachhinein beichtete Whoopi der Disneyland-Führung ihre ungewöhnliche Aktion. „Ich sagte ihnen, dass ich es gemacht hatte“, erzählte sie weiter. „Ich wollte sichergehen, dass ich nichts Gefährliches gemacht hatte, denn darüber hatte ich gar nicht nachgedacht. Es gibt einen Grund dafür, dass keine Asche herumfliegen soll.“ Tatsächlich war die ‚Die Farbe Lila‘-Darstellerin nämlich nicht die erste Person, die diese Idee hatte. Ein Parkmitarbeiter verriet Whoopi später, dass einige Attraktionen sogar zeitweise geschlossen werden müssen, um die sterblichen Überreste, die verstreut wurden, zu entfernen.