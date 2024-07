Bei den BET Awards Will Smith kehrt mit neuem Song auf die Bühne zurück

SpotOn News | 01.07.2024, 12:20 Uhr

Der Schauspieler und Musiker Will Smith legte am Sonntagabend ein beeindruckendes Bühnen-Comeback bei den BET Awards hin: Mit Feuerring und Gospelchor an seiner Seite performte er seinen neuen Song "You Can Make It".

Schauspieler und Musiker Will Smith (55) ist zurück auf der großen Bühne. Am Sonntagabend legte er sein bislang größtes Live-Comeback seit der Oscar-Ohrfeige aufs Parkett. Im Rahmen der BET Awards präsentierte er seine neue Single "You Can Make It" gemeinsam mit Sänger Fridayy und dem Sunday Service Choir dem Publikum. Der Song wurde erst zwei Tage zuvor veröffentlicht. Smith stand dabei auf einem kreisförmigen Podium inmitten eines Feuerrings und wurde nach seinem ersten Rap-Part von Fridayy und dem Gospelchor unterstützt. Als Überraschung fand sich zum Ende des Songs sogar noch die Gospelikone Kirk Franklin (54) auf der Bühne als Special-Guest ein.

Zur Ankündigung seines neuen Songs schrieb Smith vor wenigen Tagen auf seinem offiziellen Instagram-Account, dass die Musik auch in einigen seiner dunkelsten Momente schon immer für ihn da war, um ihn "aufzurichten, zu helfen und zu wachsen". Es sei sein "bescheidener Wunsch", dass die Musik für seine Fans dasselbe tun könne und "all die Freude und das Licht" bringe, die jeder verdiene. Bereits im Mai sagte Smith in einem Interview, dass er sich seit längerem im Studio befinde und an neuer Musik arbeite. Er deutete zudem an, dass ein kommendes Album "Dance in Your Darkest Moments" heißen könnte. Der Sänger Teddy Swims (31) gab außerdem in einem weiteren Interview bekannt, dass er mit Will Smith einen Song aufgenommen habe.

Auch beim Coachella stand Will Smith auf der Bühne

Smith treibt in den letzten Monaten seine Musik-Karriere wieder an. Auch beim Coachella-Festival im April stand Will Smith bereits kurzzeitig auf der Bühne. Während des Konzerts des Reggaeton-Superstars J Balvin (39) kam er im typischen "Men in Black"-Outfit auf die Bühne und performte den gleichnamigen, berühmten Titelsong des Kinohits von 1997. Zudem gab Smith beim "Grammy Salute to 50 Years of Hip-Hop" Ende des vergangenen Jahres ein Medley seiner größten Hits zum Besten, unter anderem auch seinen 90er-Jahre-Klassiker "Gettin' Jiggy With It". Seine Frau Jada Pinkett Smith (52) und seine Kinder Willow (23) und Jaden (25) unterstützten ihn dabei im Publikum.