William Shatner über 'Star Trek'-Reboot: Das Geld müsste stimmen

Bang Showbiz | 11.07.2024, 08:00 Uhr

William Shatner würde für „sehr viel Geld“ ein Reboot von ‘Star Trek’ machen.

Der 93-jährige Schauspieler – der in dem neuen Dokumentarfilm ‘You Can Call Me Bill‘ auf sein Leben und seine Karriere zurückblickt – ist vor allem für die Rolle des Captain James T. Kirk in der kultigen Sci-Fi-Franchise vor fast sechs Jahrzehnten bekannt. Und er verriet, dass er alles noch einmal machen würde, wenn der Preis stimmen würde.

Er erzählte ‚Entertainment Tonight‘: „Ich kann mich nicht daran erinnern, jemals für etwas vorgesprochen zu haben. Ich habe in New York in einem Stück mitgespielt, das sehr gut ankam, und Agenten waren hinter mir her. Ich bekam einen Anruf von diesem Typen [Gene] Roddenberry, der wollte, dass ich den Raumkapitän spiele. Ich liebte Leonard [der Spock spielte], er war wie ein Bruder für mich. Leonard Nimoy. Ich hatte also eine große Zuneigung zu ihm. Ich liebte einige der schauspielerischen Momente, in die sie die Figur versetzten. Ja, ich könnte in Versuchung geraten, [es noch einmal zu tun], für viel Geld. Ich bin jetzt so beschäftigt.“

Shatner hat die Serie, die ihn berühmt gemacht hat, nie wirklich gesehen und verbringt auch sonst nicht viel Zeit vor dem Bildschirm. „Ich werde Ihnen etwas sagen, was niemand weiß. Ich habe nie einen anderen ‚Star Trek‘ gesehen und ich habe so wenige ‚Star Treks‘ der Serie gesehen, in der ich mitgespielt habe, so wenige wie möglich. Ich mag es nicht, mich selbst anzuschauen, und ich habe nie einen anderen gesehen. Ich liebe es, ich finde es großartig, ich schaue nur nicht, wissen Sie, ich schaue kein Fernsehen per se”, so der Star weiter und fügte hinzu: „Ich sehe mir Dokumentarfilme an, ich sehe mir die Nachrichten an, ich sehe mir Sport an, ich sehe mir Dinge an, die gemacht wurden, Dokumentarfilme, die gemacht wurden, aber ich schaue aus irgendeinem Grund kein Fernsehen. Meine Familie drängt mich, bestimmte Sendungen zu sehen: ‚Das wird dir gefallen‘, aber ich komme einfach nicht dazu.”