Erstes Nachrücker-Paar zieht ein Die „Allianz“ bröckelt: Neues Paar im „Sommerhaus der Stars“

Um Strippenzieher Raúl Richter wird es langsam einsamer. (smi/spot)

SpotOn News | 15.10.2024, 22:15 Uhr

In der fünften Folge von "Das Sommerhaus der Stars" bekommt die mächtige Allianz um den Strippenzieher Raúl Richter erste Risse. Derweil zieht ein neues Paar ein: Ex-Bachelor Oliver Sanne mit seiner Freundin Jil - unter lauter Muskelbergen kaum zu erkennen.

Fliegen Tessa Bergmeier (35) und Jakob Morgenstern (39) raus, oder bröckelt die selbsternannte "Allianz" der Mehrheit durch eine Niederlage von Theresia Fischer (32) und Stefan Kleiser (57)? Folge fünf von "Das Sommerhaus der Stars" (Dienstag um 20:15 Uhr bei RTL und eine Woche vorher auf RTL+) startet mit einer Exit-Challenge. Der männliche Part der Paare hängt mit einem Korb in der Hand an einem Seilzug, auf der anderen Seite hängt ein Gewicht. Die Frauen müssen Sandsäcke in die Körbe werfen. Das Pärchen hat gewonnen, dessen Mann als erstes zu Boden sinkt.

Jakob versucht, den Gegnern Angst zu machen, indem er vor ihren Augen Yogaübungen macht. Tatsächlich starten er und Tessa dann durch, gehen schnell in Führung. Doch dann stagniert ihre Leistung, Theresia und Stefan holen auf – und überholen sie. Das Team Vegan, seit Tagen auf der Kippe, muss nun tatsächlich ausziehen.

Tessa als schlechte Verliererin, Stefan als schlechter Gewinner

Stefan erweist sich als schlechter Gewinner. Er reibt Tessa und Jakob unter die Nase, dass sich im Haus alle über den Ausgang der Exit-Challenge freuen. Was auch tatsächlich stimmt. Der Auszug der Veganer wird plakativ mit einem Barbecue aus den Resten der einmaligen Fleischlieferung in der letzten Episode gefeiert. Selbst Umut Tekin (27) und Emma Fernlund (23), die letzten Verbündeten von Jakob und Tessa, nähern sich der Allianz an.

Tessa nutzt den Abschied für einen Rundumschlag gegen die Mitbewohner, die sich über die "Tierleichen" hermachen. Aus der Allianz winkt nur Theresia dem ausziehenden Paar nach.

Ex-Bachelor Oliver Sanne trifft auf Dauerrivalen Sam Dylan

Kaum sind die Verlierer der Exit-Challenge raus, zieht schon das nächste Paar ein. Oliver Sanne (38), Mr. Germany 2014 und "Der Bachelor" 2015, kommt mit seiner Verlobten Jil Rock (32). Seit seinem Engagement als Rosenkavalier für RTL hat sich Oliver in der Breite mindestens verdreifacht. Auch bei seinen Engagements bei "Kampf der Realitystars" 2020 und "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow" 2021 war er noch deutlich schmaler.

Oliver trifft im "Sommerhaus der Stars" auf seinen Dauerrivalen Sam Dylan (33). Mit dem war er bereits bei "Kampf der Realitystars" und der Dschungelshow. Bei KdR warf Sam den Ex-Bachelor gleich in der ersten Folge mit seiner Nominierung raus. Sam heißt den Dauerrivalen gewohnt bissig willkommen: "Direkt aus der Versenkung ins Sommerhaus!" ruft er zur Begrüßung und tastet Olivers neue Muskelberge ab. "Mein Gott, was hast du denn eingeschmissen?"

Spielt vegetarische Kost der "Allianz" nun in die Karten?

Olivers Anwesenheit und seine Kombination aus Muskeln und Köpfchen sorgt sofort für Panik bei der Allianz. Sam und Chefintrigant Raúl Richter (37) setzen ihn und seine Partnerin sofort ganz oben auf die Abschussliste.

Um Oliver von der Proteinzufuhr abzuschneiden, verstecken Mitglieder der Allianz allen Ernstes die rohen Eier. Fleisch gibt es auch für den Bodybuilder bekanntlich nicht, spielt die viel geschmähte vegetarische Diät der "Allianz" nun etwa in die Karten?

Während die Allianz Oliver und Jil sofort auf dem Kieker hat, versuchen Umut und Emma, die Nachrücker auf ihre Seite zu ziehen. Umut macht sie in der Küche via Zeichensprache damit vertraut, dass im Sommerhaus alle außer ihm und Emma zusammenhalten. Und dass Raúl der Kopf der Bande ist.

Doch die Allianz beginnt zu bröckeln. Schon die Tatsache, dass sich Stefan und Theresia in der letzten Nominierungsrunde nicht an die Absprache gehalten hatten, stößt Raúl und Co. bitter auf. Bei einer Runde Flaschendrehen im Garten zeigen sich die Risse offen. Can (29) spricht Stefan direkt auf die Abweichung an, der weigert sich, sich zu rechtfertigen. Cans Mitintriganten sind schockiert über seine plumpe Attacke.

"Kurze Reise"? Neues Team versagt im Spiel

Die Allianz schmiedet einen neuen Plan. Sie versucht, das neue Paar an sich zu binden. Aber nur, wenn es sich im nächsten Spiel safen kann. Schaffen Oliver und Jil das nicht, sind sie bei der nächsten Nominierung weg. Die anderen Konkurrenten wie Emma und Umut könne man noch später "entsorgen" (Zitat Gloria Glumac, 32). Man beschließt, erst die nächste Challenge abzuwarten, bevor man weitere Schritte einleitet.

"Richtig einlochen" heißt das Spiel, das der Allianz eine Entscheidungshilfe bieten kann. Die Paare müssen Fragen beantworten und dann Kugeln mit dem Anfangsbuchstaben der richtigen Antwort einlochen – in Aussparungen auf einem Brett, das sie mit Seilen bewegen müssen.

Cans Frau Alessia Herren (22) gibt schnell auf, weil es ihr für eine solche Anstrengung zu früh ist. Auch Raúl zeigt wenig Haltevermögen. Oliver und Jil performen nicht so gut wie von ihren Konkurrenten befürchtet. Ihre Zeit im Sommerhaus könnte eine "kurze Reise" werden, befürchtet der Bachelor.

Nur ein Paar beweist die erforderte Kombination aus Wissen, Geschicklichkeit und Kraft: Gloria und ihr Freund Michael (33). Sie sind in der nächsten Folge vor der Nominierung geschützt.

Allianz erodiert – Can und Alessia zersetzen sich

Doch in dieser Episode steht noch ein Stimmungsbild an. Dafür legt sich die Allianz eine Strategie zurecht. Die Paare wollen sich gegenseitig auswählen, um Umut/Emma und Oliver/Jil in Sicherheit zu wiegen.

Innerhalb der Allianz gründet sich eine "innere Allianz". Sie besteht aus Raúl/Vanessa, Gloria/Michael und Sam/Rafi. Theresia und Stefan sowie Can und Alessia werden als unzuverlässige Elemente ausgeschieden. Natürlich ohne ihnen das mitzuteilen.

Doch Can und Alessia spüren, dass sie aus dem Inner Circle ausgeschlossen wurden, auch weil Emma und Umut ihnen das suggerieren. Das erzählt Can brühwarm Michael, seinem engsten Vertrauen im Haus – ohne zu ahnen oder zu berücksichtigen, dass der ja zum härtesten Kern gehört. Das schmeckt wiederum Alessia nicht.

Nicht nur die Allianz, auch das Ehepaar Can und Alessia zeigt Auflösungserscheinungen. Sie beschimpfen sich aufs Übelste: "Dein Gehirn ist Holz" (Can zu Alessia), "Was bist du für ein ekelhafter Alter" (Alessia zu Can). Kurzum: In dieser Folge entstehen Dynamiken, Bündnisse und Intrigen, wie sie bei Shakespeare oder "Game of Thrones" nicht besser hätten erfunden werden können.

Beim Stimmungsbild dann eine Überraschung: Raúl und Vanessa erhalten vier Negativstimmen, mit Abstand die meisten. Der allerinnerste Kern des innersten Zirkels ist also angezählt.