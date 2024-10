Film Sebastian Stan: Er wollte Captain Kirk in ‚Star Trek‘ spielen

Bang Showbiz | 18.10.2024, 12:00 Uhr

Der Schauspieler sprach darüber, dass er „unbedingt“ Captain Kirk in dem Film spielen wollte.

Sebastian Stan sprach darüber, dass er „unbedingt“ Captain Kirk in ‚Star Trek‘ spielen wollte.

Lange bevor er in der Rolle des James „Bucky“ Barnes dem Marvel Cinematic Universe (MCU) beitrat, verriet der 42-jährige Schauspieler, dass er für die Hauptrolle in J.J. Abrams‘ Science-Fiction-Film aus dem Jahr 2009 vorgesprochen hatte und „sehr nah dran“ war, die Rolle zu ergattern, bevor der Part jedoch an Chris Pine ging.

In einem Gespräch gegenüber dem ‚Happy Sad Confused‘-Podcast erklärte Stan: „Captain Kirk für J.J. Abrams; das ist eine der ersten Rollen gewesen, bei denen ich sehr nah dran war. Ich erinnere mich daran, dass ich wirklich, wirklich nah dran war, und ich erinnere mich daran, dass ich mit [Abrams] bei Paramount einen Probedreh gehabt habe, und mein Manager ließ mich ein separates Fotoshooting machen, bei dem ich versuchte, all diese William-Shatner-Bilder nachzumachen, nur um sie ihm dann zu schicken und zu schauen, wie sehr ich ihm ähnelte, aber ich habe es nicht geschafft.“ Sebastian fügte hinzu, dass er zuvor nicht nur für ‚Star Trek‘, sondern auch für die Hauptrolle in ‚Green Lantern‘ (2011) vorsprach. Der Star gab jedoch zu, dass er wusste, dass die Rolle wahrscheinlich jemand anderes bekommen würde, da er gegen starke Konkurrenz antrat: „’Green Lantern‘ war ein weiterer Film, für den ich vorgesprochen habe. Ich weiß noch, wie ich dort ankam und es war so, als wären Justin Timberlake, Jared Leto, Ryan Reynolds und vielleicht noch eine andere Person mit dabei und ich sah diese Typen an und dachte mir nur: ‚Ich bin am Arsch! Das kann nicht klappen!'“