Prominente im Online Casino: Diese Stars zocken

Karten werden in einem Casino gemischt

Sebastian Wagner | 24.09.2024, 11:59 Uhr

Viele Prominente lassen sich nicht nur von Ruhm und Reichtum begeistern, sondern suchen auch im Glücksspiel den ultimativen Nervenkitzel. Ob auf der Leinwand, dem Sportplatz oder der Bühne – sie stehen ständig im Rampenlicht und erleben täglich den Adrenalinkick. Doch dieser Kick endet für manche nicht mit Applaus. In ihrer Freizeit suchen viele Stars die Herausforderung im Glücksspiel.

Besonders Online Casinos bieten ihnen heutzutage die perfekte Möglichkeit, anonym und bequem von zu Hause aus ihr Glück zu versuchen, ohne dabei die Aufmerksamkeit der Medien auf sich zu ziehen. Während einige Prominente in klassischen Casinos vor Ort zocken, entscheiden sich immer mehr für das Online Glücksspiel, das eine moderne und diskrete Alternative bietet. Hinzu kommt, dass Glücksspielplattformen dieselbe Spannung bieten wie lokale Casinos. Prominente sind hier für die Unterhaltung zwischendurch. Ob beim Poker, Blackjack oder an den Slot-Maschinen – der Nervenkitzel bleibt, nur eben ohne den lästigen Trubel drumherum. Diese Kombination aus Privatsphäre, Bequemlichkeit und Spannung macht das Online Glücksspiel für viele Stars besonders attraktiv.

Warum zocken Stars und Prominente online?

Prominente entscheiden sich immer häufiger für Online Casinos – und das aus gutem Grund. Einer der Hauptvorteile für Stars ist die Anonymität, die sie online genießen können. In einem klassischen Casino wären sie sofort im Mittelpunkt, von neugierigen Blicken oder sogar Paparazzi verfolgt. Online hingegen können sie ganz in Ruhe und diskret spielen, ohne dabei ihre Privatsphäre zu gefährden.

Ein weiterer Pluspunkt ist der Komfort. Im stressigen Leben der Prominenten, das oft von Reisen und öffentlichen Auftritten geprägt ist, ist es viel angenehmer, das Glücksspiel direkt von zu Hause aus zu erleben. Kein Dresscode, keine festen Öffnungszeiten – sie können jederzeit in die virtuelle Spielewelt eintauchen.

10 Prominente, die beim Glücksspiel groß gewonnen haben

Stars aus den unterschiedlichsten Bereichen scheuen sich nicht, ihr Glück in Spielhallen und Online Casinos herauszufordern. Einige haben dabei beeindruckende Gewinne erzielt, während andere weniger erfolgreich waren. Im Folgenden stellen wir einige bekannte Persönlichkeiten vor, die ihre Leidenschaft für das Glücksspiel entdeckt haben und dabei große Erfolge oder bemerkenswerte Geschichten vorzuweisen haben.

1. Ben Affleck

Ben Affleck, bekannt als Schauspieler, Regisseur und Drehbuchautor, hat eine tiefe Leidenschaft für Glücksspiele, insbesondere für Blackjack. Er wurde in verschiedenen Casinos weltweit gesichtet und soll für seine beeindruckenden Fähigkeiten am Blackjack-Tisch bekannt sein. In Monte Carlo wurde er gemeinsam mit seiner Frau Jennifer Lopez im Casino gesichtet, wo er regelmäßig hohe Einsätze spielt. Es wird berichtet, dass er in der Vergangenheit durch sein Geschick große Gewinne eingefahren hat.

2. Molly Bloom

Molly Bloom, auch bekannt als die „Poker-Prinzessin“, erlangte durch ihre illegalen Pokerturniere Berühmtheit. Sie organisierte exklusive Turniere, an denen Hollywood-Stars und Geschäftsmagnaten teilnahmen. Die Turniere fanden unter anderem im legendären „Viper Room“ in Los Angeles statt, wo Bloom zuvor als Barkeeperin gearbeitet hatte. Obwohl sie 2013 vor Gericht stand, erlangte sie durch ihr Buch Molly’s Game, das später verfilmt wurde, Kultstatus in der Pokerwelt.

3. Tobey Maguire

Der Schauspieler Tobey Maguire, vor allem bekannt durch seine Rolle als „Spider-Man“, hat sich auch als talentierter Pokerspieler etabliert. Er soll über die Jahre ein Vermögen mit Poker gewonnen haben und nahm an den von Molly Bloom organisierten Turnieren teil. Seine Fähigkeiten am Pokertisch sind legendär, und er war an mehreren hochkarätigen Partien beteiligt.

4. Matt Damon

Matt Damon, ein weiterer prominenter Pokerspieler, wurde durch seine Rolle im Film Rounders mit der Pokerwelt vertraut. Auch im echten Leben liebt er das Spiel und nimmt regelmäßig an großen Pokerturnieren teil. Schon in den frühen 2000er Jahren war er bekannt dafür, in Las Vegas Casinos zu spielen, oft in Begleitung seines Freundes Ben Affleck.

5. Paris Hilton

Die Hotelerbin und It-Girl Paris Hilton liebt den Nervenkitzel, den das Glücksspiel bietet. Besonders Blackjack hat es ihr angetan, und sie wurde oft in Las Vegas gesichtet. Obwohl sie für ihr extravagantes Leben bekannt ist, soll Hilton im Casino beachtliche Gewinne erzielt haben. Ihr Spielerfolg zeigt, dass sie nicht nur in der Glamourwelt, sondern auch am Spieltisch erfolgreich sein kann.

6. Jennifer Tilly

Die Schauspielerin Jennifer Tilly ist nicht nur für ihre Filme bekannt, sondern auch für ihre beeindruckenden Pokerfähigkeiten. Im Jahr 2005 gewann sie die World Series of Poker Ladies Championship, was sie zur Weltmeisterin im Poker machte. Gemeinsam mit ihrem Partner Phil „The Unabomber“ Laak mischt sie die Pokerszene auf und ist nach wie vor eine ernstzunehmende Gegnerin am Tisch.

7. Macaulay Culkin

Der frühere Kinderstar Macaulay Culkin, berühmt durch den Film Kevin – Allein zu Haus, entwickelte nach seiner Schauspielkarriere eine Vorliebe für Poker. Er nahm sogar an den World Poker Championships teil und spielte gegen einige der besten Pokerspieler der Welt. Culkin hat sich durch seine Auftritte bei Pokerturnieren als ernstzunehmender Spieler etabliert.

8. Brad Pitt

Brad Pitt kennt sich mit der Casinowelt bestens aus, nicht nur aufgrund seiner Rolle in Ocean’s Eleven und Ocean’s Thirteen. Der Oscar-Preisträger wurde auch in der realen Welt in Casinos gesichtet, wo er Blackjack und Poker spielte. Vor Kurzem war er sogar in einer Werbekampagne für ein Casino in Macau zu sehen, was seine Verbindung zur Glücksspielwelt weiter stärkt.

9. Charles Barkley

Charles Barkley, der frühere Basketballstar, ist ebenso bekannt für seine Glücksspielleidenschaft. Nach dem Ende seiner Sportkarriere begann er, regelmäßig in den Casinos von Las Vegas zu spielen. Besonders Poker, Blackjack und Roulette haben es ihm angetan. Barkley ist jedoch auch dafür bekannt, Millionen von Dollar im Casino verloren zu haben, was seine Leidenschaft für das Glücksspiel nicht schmälert.

10. George Clooney

George Clooney, einer der größten Hollywoodstars, hatte sogar die Ambitionen, ein eigenes Casino in Las Vegas zu eröffnen. Seine Liebe zum Glücksspiel wurde durch seine Rolle in Ocean’s Eleven entfacht, und er ist nach wie vor ein regelmäßiger Gast in den größten Casinos der Welt. Obwohl er nicht für große Gewinne bekannt ist, zeigt seine Verbindung zur Casinowelt, wie tief er in dieser Branche verwurzelt ist.

Online Casino Werbedeals und ihre Wirkung

Fußballstars sind in den letzten Jahren zunehmend Partnerschaften mit Online Casinos und Wettanbietern eingegangen. Diese Deals reichen von kurzen Kampagnen bis hin zu langfristigen Werbeverträgen. Zum Beispiel war Cristiano Ronaldo als Markenbotschafter für PokerStars aktiv, einen der weltweit größten Online Pokeranbieter. Auch Neymar Jr. trat als Gesicht von PokerStars auf und förderte das Spiel mit seiner enormen Fangemeinde.

Andere Fußballstars wie Zlatan Ibrahimović haben sich mit Bethard, einem Sportwettenanbieter, zusammengetan, während Gianluigi Buffon für verschiedene Pokerseiten, darunter ebenfalls PokerStars, geworben hat. Auch Andrés Iniesta trat in einer Kampagne für einen asiatischen Online Wettanbieter auf. Diese Partnerschaften tragen erheblich zur Bekanntheit der Glücksspielmarken bei, denn die Stars ziehen durch ihre globale Reichweite Millionen von Fans an.

Allerdings sind diese Deals oft auch umstritten. In vielen Ländern gibt es Bedenken hinsichtlich der gesellschaftlichen und gesundheitlichen Auswirkungen solcher Werbung, insbesondere auf junge Fans. Einige Sportler haben daher ihre Kooperationen mit Glücksspielunternehmen beendet, oder wurden durch neue Regulierungen in ihrer Werbetätigkeit eingeschränkt. Die ethischen Fragen rund um solche Partnerschaften bleiben ein heiß diskutiertes Thema.

Stars als Investoren: Prominente und ihre Beteiligung an der Casino Branche

Auch abseits der großen Leinwand haben einige Prominente in die Glücksspielindustrie investiert und ihre geschäftlichen Fähigkeiten unter Beweis gestellt. George Clooney beispielsweise, bekannt für seine Rollen als Schauspieler und Regisseur, hatte im Jahr 2005 Pläne, ein luxuriöses Casino Resort in Las Vegas zu eröffnen. Zusammen mit Geschäftspartnern wollte er ein exklusives Ziel für Touristen und Spieler schaffen. Obwohl dieses Vorhaben letztlich nicht realisiert wurde, zeigt es Clooneys Interesse an der Glücksspielbranche und seine Ambitionen, auch als Unternehmer erfolgreich zu sein.

Ein weiterer prominenter Investor ist Robert De Niro. Der Oscar-Preisträger ist Miteigentümer des Nobu Hotels und Restaurants, das Teil des renommierten Caesars Palace in Las Vegas ist. Darüber hinaus hat De Niro die Marke Nobu weltweit in Resorts etabliert, etwa in Manila und Atlantic City. Diese Investitionen beweisen, dass er nicht nur vor der Kamera, sondern auch als Geschäftsmann erfolgreich agiert und seine Popularität für profitable Unternehmungen nutzt.