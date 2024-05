Elijah Wood, Sean Astin und Co. „Wir lieben ihn“: „Herr der Ringe“-Stars trauern um Bernard Hill

Bernhard Hill (l.) mit Viggo Mortensen in "Der Herr der Ringe: Die zwei Türme". (smi/spot)

SpotOn News | 06.05.2024, 12:15 Uhr

Am Sonntag verstarb Schauspieler Bernhard Hill mit 79 Jahren. Seine "Der Herr der Ringe"-Kollegen um Elijah Wood und Sean Astin nahmen am selben Tag bei einer Fanverstaltung Abschied. Eigentlich hätte Hill dort selbst auftreten sollen.

Die Hobbits verneigen sich vor Bernard Hill (1944-2024). Nur wenige Stunden nach dem Tod des Théoden-Darstellers würdigten ihn seine Co-Stars aus "Der Herr der Ringe" bei einer Fan-Veranstaltung in Liverpool. Bei der Comic Con am Wochenende hätte Bernhard Hill eigentlich selbst Teil nehmen sollen. Doch der Schauspieler musste kurzfristig absagen, laut den Veranstaltern war seine Frau krank. Doch dann starb Bernard Hill am Sonntag, dem 5. Mai 2024 mit 79 Jahren.

"Wir haben heute Morgen ein Mitglied unserer Familie verloren"

Die Hobbit-Mimen Elijah Wood (43), Sean Astin (53), Billy Boyd (55) und Dominic Monaghan (47) überbrachten den Fans am Sonntag die traurige Nachricht. "Wir haben heute Morgen ein Mitglied unserer Familie verloren, Bernard ist gestorben, wie König Théoden", sagte Sean Astin. "Bevor wir von der Bühne gehen, wollen wir uns einen Moment Zeit nehmen, um ihn zu ehren", so der Darsteller des Sam Gamdschie in den Adaptionen des Romans von J.R.R. Tolkien (1892-1973).

"Wir liebten ihn", fuhr Astin fort. "Er war unerschrocken, er war lustig, er war schroff, er war jähzornig, er war wundervoll, sagte er über Hill. "Ich glaube nicht, dass jemand Tolkiens Worte so gut gesprochen hat wie Bernard", ergänzte Billy Boyd. "So wie er diese Worte geredet hat, bricht er mir auf der Leinwand das Herz", sagte der Pippin-Darsteller.

So schrieb Bernhard Hill Oscar-Geschichte

Bernhard Hill stieß im zweiten Teil "Die Zwei Türme" zur "Der Herr der Ringe"-Trilogie. Im letzten Film "Die Rückkehr des Königs" verkörperte er erneut Théoden, den König von Rohan. Der in Manchester in eine Bergbaufamilie geborene Darsteller spielte unter anderem auch in "Titanic" mit, in James Cameron (69) Katastrophenspektakel verkörperte er den Kapitän Edward Smith.

Bernhard Hill ist damit der einzige Schauspieler, der in zwei Filmen mitspielte, die 11 Oscars gewannen. Neben "Titanic" und "Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs" gelang dies nur "Ben Hur" (1959).