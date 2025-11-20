Stars Wolfram Kons bei ‚GZSZ‘

Wolfram Kons mit Frau Alexandra - March 2012 BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.11.2025, 14:00 Uhr

Ein besonderer Moment im TV erwartet die Zuschauer von ‚Gute Zeiten, schlechte Zeiten‘: Wolfram Kons, das Gesicht der RTL-Charity, schaut für einen ungewöhnlichen Einsatz im Kiez-Krankenhaus vorbei.

Der 61-Jährige unterstützt dort gemeinsam mit der Initiative „Fruchtalarm“ eine Mitmach-Aktion für Kinder mit Krebs und verteilt zusammen mit ihnen bunte Saftmischungen.

Der Besuch steht im Zeichen des RTL-Spendenmarathons, der am 20. November um 18 Uhr beginnt und 2025 bereits zum 30. Mal stattfinden wird. In der Szene bekommt Kons Unterstützung von Schauspieler Jan Kittmann. Die Folge läuft heute um 19.40 Uhr – also genau zum Start der großen Benefizsendung.

Hinter dem kurzen Serienauftritt steckt eine Aktion, die im echten Klinikalltag viel bewirkt: „Fruchtalarm“ bringt jede Woche Farbe und Abwechslung in Kinderkrebsstationen sowie in Kinder- und Jugendhospize. In über 40 Einrichtungen in Deutschland können junge Patientinnen und Patienten aus Säften, Nektaren und Sirup eigene bunte Drinks mixen – ein kleines Ritual, das ihnen ein paar unbeschwerte Minuten schenkt.

Während die Darsteller sonst traditionell im Callcenter des Spendenmarathons helfen, verlegt GZSZ das Engagement diesmal in die Serie selbst – die Benefizaktion wird direkt in die Handlung integriert.