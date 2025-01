Dramatische Momente Wolkenbruch: Dschungelcamper kurz vor Auftakt bei RTL evakuiert

Vor ihrem Einzug ins Dschungelcamp, hier im Bild Jörg Dahlmann, mussten die Promis einen Schreckmoment überstehen. (lau/spot)

SpotOn News | 24.01.2025, 15:44 Uhr

Dramatische Momente im Dschungelcamp: Kurz vor Auftakt der Sendung mussten die neuen Camper Schutz suchen, weil ein typisch australisches Gewitter über das Gelände hereinbrach.

Nur noch wenige Stunden, dann geht es im australischen Busch ans Eingemachte: "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" startet am 24. Januar um 20:15 Uhr bei RTL (auch via RTL+) in die nächste Runde. Kurz vor dem Auftakt des diesjährigen Dschungelcamps mussten die Promis um Lilly Becker (48), Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack (32), Reality-Star Sam Dylan (33) und Co. jedoch einen Schreckmoment überstehen: Wegen eines Wolkenbruchs wurde das Camp notgedrungen evakuiert, berichtet Dschungel-Sender RTL.

Video News

Stars flüchten ins Dschungeltelefon

"Es war bis heute Nachmittag noch strahlender Sonnenschein, es war superheiß, an die 35 Grad", berichtete RTL-Reporterin Luisa Hillmeier aus Australien. Doch dann sei ein Gewitter aufgezogen. Es sei "wirklich heftig" gewesen und habe "super stark geregnet". Der Regen in Australien sei zudem "gar nicht mit dem in Deutschland vergleichbar". Es käme "wirklich eine Menge an Wasser runter".

Konsequenz: Die Camperinnen und Camper mussten im Dschungeltelefon Schutz suchen. Doch in der Zwischenzeit konnten die Aspirantinnen und Aspiranten auf die Dschungelkrone den Schutzraum auch schon wieder verlassen. Sie seien zurück im Camp und bereit für den Auftakt der RTL-Show.

Lilly Becker in Menopause

Boris Beckers (57) Exfrau Lilly Becker enthüllte indes kurz vor dem Start von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" gegenüber RTL, dass sie sich "seit ein paar Wochen oder knapp einem Monat in Menopause" befinde. Das sei "wirklich ein Meilenstein".

Dass sie ihre Menstruation nicht mehr bekomme, sei komisch, aber gleichzeitig auch Grund zur Freude. Sie fühle sich sehr gut und gehe mit einem ganz neuen Körpergefühl in den Dschungel.

Das Dschungelcamp wird 2025 erstmals komplett zur Primetime gezeigt. Wie gewohnt moderieren Sonja Zietlow (56) und Jan Köppen (41).