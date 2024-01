Auszeichnung in Los Angeles „Wundervoll“: Willem Dafoe freut sich über seinen Stern

Willem Dafoe ist bereits seit den 1980er Jahren in Hollywood erfolgreich. (hub/spot)

SpotOn News | 09.01.2024, 08:07 Uhr

Der Hollywood Walk of Fame hat einen Stern mehr. Willem Dafoe darf sich über die Ehre freuen und wurde dabei von anderen berühmten Kollegen gefeiert.

Schauspieler Willem Dafoe (68), bekannt aus Filmen wie "Spider-Man" oder "Poor Things", hat seinen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame erhalten. In seiner Rede bei der Zeremonie in Los Angeles erklärte er US-Medienberichten zufolge, die Anerkennung sei "wunderbar".

Dafoe sagte laut den Berichten, als er in Appleton, Wisconsin, aufwuchs, habe er sich nicht vorstellen können, einen Stern auf dem Walk of Fame zu bekommen. Allerdings sei er nicht der erste Einwohner von Appleton, der einen Stern hat, fügte er hinzu. Auch Erik Weisz alias Harry Houdini (1874-1926) lebte einst in der Stadt. Willem Dafoe freue sich nun, selbst dazuzugehören. Es sei "wundervoll, Teil dieser Gemeinschaft von Künstlern und Entertainern zu sein", sagte er.

Seit 40 Jahren erfolgreich

Im Laufe seiner Karriere erhielt Willem Dafoe, der seit den 1980er Jahren erfolgreich ist, bereits zahlreiche Auszeichnungen. Der Schauspieler war viermal für den Oscar nominiert, für seine Rollen in "Van Gogh – An der Schwelle zur Ewigkeit" (2018), "The Florida Project" (2017), "Shadow of the Vampire" (2000) und "Platoon" (1986).

Für seine Rolle in dem Film "Poor Things" (2023), in dem er neben Emma Stone (35) und Mark Ruffalo (56) zu sehen ist, wurde er zuletzt für einen Golden Globe nominiert.

Kollegen und Familie feiern Willem Dafoe

Der Schauspieler wurde bei der Zeremonie auf dem Walk of Fame auch von Familie und Freunden unterstützt. Unter anderem seine Ehefrau, die Regisseurin Giada Colagrande (48), war anwesend. Zudem feierten der Regisseur Guillermo del Toro (59) sowie seine Schauspielkollegen Ruffalo und Camila Morrone (26) mit Dafoe. Auch Patricia Arquette (55) und Pedro Pascal (48) würdigten den 68-Jährigen während der Zeremonie mit eigenen Reden. "Er ist der größte amerikanische Schauspieler unserer Zeit", sagte Pascal unter anderem und fügte hinzu: Dafoes Karriere sei einzigartig.