Stars Yeliz Koc: Seitenhieb gegen Yasin?

Yeliz Koc - 2019 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.02.2024, 16:00 Uhr

Stichelt Yeliz Koc hier etwa gegen Yasin?

Die 30-jährige Reality-TV-Darstellerin und ihr 32-jähriger Partner sorgten in letzter Zeit immer wieder für Schlagzeilen. Sie lernten sich schon letztes Jahr kennen und stürzten sich in eine Wirbelwind-Beziehung. Zwar betonte Yeliz noch bei „Promi Big Brother“, dass sie es langsam angehen lassen würden, doch danach verbrachten sie bereits Weihnachten zusammen mit Yeliz‘ kleiner Tochter Snow Elanie (2). Offiziell bestätigt wurde eine Beziehung aber nie und so schnell, wie der Flirt begonnen hat, war er dann auch wieder vorbei.

Yeliz sprach nun in einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram über ihren perfekten Partner und beschrieb, dass sie jemanden wolle, der unter anderem ihr Leben mit Kind verstehe und respektiere. „Ich brauche einen Partner, der respektvoll mit mir umgeht. Kein Mann, der mit fremden Frauen oder tagelang Party macht, sodass er dann nicht mehr zu erreichen ist. Einfach einen Mann und kein großes Kind.“ Klingt wie ein Seitenhieb gegen Yasin – und ist es auch. Denn die Romanze zwischen den beide ist aus und vorbei, was Yeliz ebenfalls verriet, als ein Follower wissen wollte, ob Tochter Snow manchmal nach Yasin frage. „Nein, nicht mehr. Das ging eigentlich schnell vorbei.“ Trotzdem ärgert sie sich offenbar persönlich über die verschwendete Zeit, denn sie fügte auf Instagram hinzu: „Manche Dinge ändern sich halt nie! Aber das konnten die meisten sich ja schon denken, nur ich war wieder blind.“