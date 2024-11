Achtung, Spoiler zu den neuen Folgen! „Yellowstone“: So verabschiedet sich Kevin Costner von John Dutton

SpotOn News | 11.11.2024, 12:48 Uhr

Das Finale der beliebten Westernserie "Yellowstone" geht ohne Hautdarsteller Kevin Costner über die Bühne. Jetzt ist bekannt, wie sich seine Figur John Dutton aus der Serie verabschiedet. Achtung, Spoiler!

Nach rund eineinhalb Jahren Wartezeit erfahren "Yellowstone"-Fans nun endlich, wie es mit der mächtigen Dutton-Familie weitergeht. Schon länger bekannt ist, dass Kevin Costner (69) als Hauptdarsteller im großen Finale der Westernserie nicht mehr dabei sein wird. Ab Montagmittag (11. November) um 12:30 Uhr zeigt AXN Black bereits direkt nach der US-Veröffentlichung die deutsche Fassung in den zum Pay-TV-Sender gehörenden Mediatheken.

Fans müssen also nicht mehr bis zur offiziellen deutschen TV-Premiere am Dienstag (12. November) um 20:15 Uhr warten, um zu erfahren, wie Costner als Gouverneur John Dutton aus der beliebten Serie ausscheidet. Achtung, der folgende Text enthält massive Spoiler auf die neuen Folgen des zweiten Teils der fünften Staffel!

Gleich zu Beginn von Episode eins der zweiten Hälfte der fünften Staffel löst sich auf, wie der Patriarch der Familie Dutton aus der Serie und aus dem Leben scheidet. John Dutton – in den vorherigen Staffeln verkörpert von Kevin Costner – wird tot in seiner Gouverneursvilla in Montana aufgefunden. Eine tödliche Schusswunde hat ihn in seinem Badezimmer niedergestreckt. In der Serie bekommen Fans dazu Detail-Aufnahmen einer blutverschmierten Leiche zu sehen, Costners Gesicht allerdings nicht.

Am Tatort sind auch Duttons Kinder Beth (Kelly Reilly, 47) und Kayce (Luke Grimes, 40) die bestürzt von seinem Tod erfahren, als sie ihn dort aufsuchen wollen, weil er am ersten Tag seines Amtsenthebungsverfahrens nicht auftaucht. Dieses wurde von Duttons Sohn Jamie (Wes Bentley, 46) angezettelt, der in einer späteren Szene zu sehen ist. Beth vermutet sofort ihren Bruder hinter dem Tod des Familienoberhaupts, während Kayce sie zum Schweigen über ihren Verdacht ermutigt.

Jamie erhält währenddessen einen mysteriösen Anruf von einer unbekannten Person, die ihm die Todesuhrzeit seines Vaters mitteilt – und dass die Todesursache angeblich Selbstmord laute. Er beruft daraufhin eine Pressekonferenz ein, in der er tränenreich in seiner Funktion als Generalstaatsanwalt von Montana den Tod seines Vaters verkündet. Beth und Kayce erfahren auf dem Weg zur Yellowstone-Ranch von der Pressekonferenz, glauben jedoch nicht, dass ihr Vater sich selbst das Leben genommen hat.

Die Auflösung dieses Rätsels wird wohl eine zentrale Rolle im großen Finale der Westernserie spielen und somit wird die Figur John Dutton weiterhin eine wichtige Rolle in "Yellowstone" einnehmen. "Seine Präsenz ist essenziell", betonte Regisseurin Christina Voros vorab im Gespräch mit "The Hollywood Reporter". "John Dutton ist nach wie vor zentral für die Geschichte." Wie genau das ohne den Star funktionieren sollte, blieb bislang ein gut gehütetes Geheimnis, das jetzt gelüftet ist.

Familiäre Abgründe im Finale

Thematisch knüpft die Serie dort an, wo die erste Hälfte der fünften Staffel endete: Der mittlerweile zum Gouverneur aufgestiegene John Dutton kämpft gegen den Bau eines Flughafens auf seinem Land. Gleichzeitig eskaliert der Konflikt zwischen seinen Kindern Beth und Jamie.

Die neuen "Yellowstone"-Episoden sind in Deutschland ab 11. November um 12:30 Uhr bei den AXN Mediatheken bei Vodafone, MagentaTV und Prime Video Channels in Deutschland als Stream verfügbar, in der Schweiz bei blue TV und Sunrise sowie in Österreich bei Prime Video Channels. Am Dienstag wird um 20:15 Uhr die TV-Premiere stattfinden.