Film Yorgos Lanthimos: Regie für ‚Save the Green Planet‘-Remake

Yorgos Lanthimos - The Favourite photocall - Venice Film Festival - 2018 - FAMOUS BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.02.2024, 16:00 Uhr

Yorgos Lanthimos wird bei einem Remake des südkoreanischen Films ‚Save the Green Planet‘ die Regie führen.

Der Regisseur von ‚Poor Things‘ wird in diesem Sommer mit den Dreharbeiten zu der kommenden Fantasy-Komödie in Großbritannien und New York beginnen, wobei Ed Guiney und Andrew Lowe von Element Pictures als die Produzenten des Projekts fungieren werden.

Der Film scheint das ideale Projekt für Lanthimos zu sein, bei dem es sich um eine schwarze Komödie handelt, die die Geschichte eines desillusionierten jungen Mannes erzählt, der einen Geschäftsmann gefangen nimmt, von dem er überzeugt ist, dass er ein Teil einer außerirdischen Invasion ist. Zwischen dem Entführer, seiner ergebenen Freundin, dem Geschäftsmann und einem Privatdetektiv kommt es daraufhin zu einem geistigen Kampf. Der ursprüngliche Film aus Südkorea war im Jahr 2003 veröffentlicht und von Jang Joon-hwan inszeniert worden. Der Streifen wurde zu einem Festivalfavoriten auf der ganzen Welt, gewann Preise in Bucheon, Buenos Aires und Brüssel, und hatte Jang in diesem Jahr den Golden Bell Award als der beste neue Regisseur in Korea eingebracht. ‚Poor Things‘ erntete bei den Kritikern großes Lob und gewann am Wochenende fünf Auszeichnungen bei den BAFTA Film Awards, obwohl Yorgos vor kurzem erklärte, dass er für mehr als nur absurde Filme bekannt sein möchte.