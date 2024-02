Stars Yvonne Catterfeld: Das verrät sie über ihren neuen Partner

Yvonne Catterfeld arrives for the 72nd Lola - German Film Award 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.02.2024, 14:40 Uhr

Die Sängerin und Schauspielerin trennte sich im vergangenen Jahr von Oliver Wnuk. Jetzt ist sie frisch verliebt.

Yvonne Catterfeld verrät Details zu ihrer neuen Beziehung.

Im Dezember 2021 gab die 44-jährige Entertainerin die Trennung von ihrem langjährigen Partner Oliver Wnuk bekannt, mit dem sie einen gemeinsamen Sohn großzieht. Seit längerem ist der ehemalige GZSZ-Star wieder frisch liiert. Das gab sie bereits 2023 während eines Auftritts bei der Berlinale bekannt. „Ich bin schon seit längerer Zeit wieder in einer Beziehung“, berichtete sie damals glücklich gegenüber „Bild am Sonntag“. Obwohl sie ihr Privatleben eigentlich so gut es geht aus dem Rampenlicht heraus hält, gab Catterfeld jetzt ausnahmsweise einige Infos zum neuen Mann an ihrer Seite preis. In einem neuen Interview mit „Bunte“ schwärmt die Schauspielerin: „Wenn man geliebt wird und eine tolle Beziehung hat, dann ist man leicht, dann geht es einem gut.“

Besonders wichtig sei der Sängerin, dass ihr Freund den gleichen Sinn für Humor teile. Das scheint bei Catterfelds neuem Lebensgefährten durchaus gegeben, denn wie sie weiter erzählt, freue sie sich stets darauf, gemeinsam Zeit zuhause zu verbringen. Da der unbekannte Mann an ihrer Seite selbst nicht in der Öffentlichkeit steht, will sie ihn aktuell allerdings noch nicht offiziell vorstellen. Dafür bestehe laut Catterfeld bisher „kein Bedarf“.