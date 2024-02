Film Zac Efron über die ‚The Iron Claw‘-Dreharbeiten

Zac Efron - December 2023 - sunglasses - New York - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.02.2024, 14:00 Uhr

Zac Efron erzählte, dass er es „sehr unangenehm“ fand, in den Pausen der Dreharbeiten zu ‚The Iron Claw‘ in seiner Unterwäsche herumgestanden zu haben.

Der 36-jährige Darsteller spielt in dem Film die Rolle des Wrestlers Kevin Von Erich neben Harris Dickinson, ‚The Bear‘-Star Jeremy Allen White und Stanley Simons als die Wrestling-Geschwister Von Erich, David, Kerry und Mike.

Zac verriet in einem Interview gegenüber ‚Metro‘ über die Nachteile der Dreharbeiten zu dem Projekt: „Einer der erschütternden Momente, mit denen ich gar nicht gerechnet habe, war, wenn das Wrestling aufhörte, es einen Schnitt gab oder zwischen den Aufbauten oder Takes – man muss da einfach vor einer ganzen Menschenmenge stehen, in seiner Unterwäsche. Und da ist dann eigentlich gar nichts los. Das ist ein anderes Gefühl. Das habe ich so noch nie erlebt. Man fragt sich einfach, wohin man seine Hände tun sollte? An seine Hüften? Man kann nichts dagegen machen – überall sind Menschen, man kann nicht aufschauen, ohne dass einen jemand anschaut! Das ist also etwas unnatürlich gewesen.“ Zac fügte jedoch hinzu: „Aber auch daran gewöhnt man sich!“ Der Schauspieler nahm insgesamt 15 Pfund an Muskeln zu, während er für den Film mehrmals am Tag trainierte, was seiner Meinung nach ein weiterer Nachteil des Projekts gewesen sei. Efron fügte hinzu: „Man hat große Schmerzen. Man nennt das einen Muskelkater mit verzögertem Beginn und das kann ziemlich kräftezehrend sein. Es ist dann schwer, sich zu bewegen und man fühlt sich einfach nur alt.“