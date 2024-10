Stars Zedd: Tod von Liam Payne ist unbegreiflich

Zedd - February 2024 - Universal Music Group's 2024 66th GRAMMY Awards After Party - LA - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.10.2024, 09:03 Uhr

Der Musikproduzent zollt dem verstorbenen Popsänger Tribut in den sozialen Medien.

Zedd kann „nicht glauben“, dass Liam Payne gestorben ist.

Der 35-jährige Musikproduzent arbeitete 2017 mit dem Popstar an der Single ‚Get Low‘. Umso mehr bestürzte ihn die Nachricht vom plötzlichen Tod des Ex-One Direction-Mitglieds. Am Mittwoch (16. Oktober) war Liam vom Balkon seines Hotels in Buenos Aires gestürzt.

In den sozialen Medien brachte Zedd seine Trauer zum Ausdruck. Auf X schrieb er: „RIP Liam… Ich kann nicht glauben, dass das wahr ist… absolut herzzerreißend…“ Dazu setzte der DJ ein Emoji, das ein gebrochenes Herz zeigt.

Der Produzent fügte hinzu: „Das Leben ist kurz und zerbrechlich… Man weiß nie, was die Leute gerade durchmachen. Wir leben in Zeiten, in denen es normal ist, unhöflich, spalterisch und gemein zu sein; manchmal wird es sogar gefeiert. Das muss aber nicht so sein. Wir sollten unser Bestes tun, um freundlich, unterstützend und achtsam zu sein.“

Liam hatte sowohl als Teil von One Direction als auch als Solokünstler Erfolg in der Musikindustrie. Der Sänger hatte jedoch zugegeben, dass es ihm schwer fiel, mit dem Druck des Ruhms umzugehen. In einem Gespräch mit dem Magazin ‚Men’s Health‘ erklärte er 2019: „Es gibt eine Menge Leute, die Probleme mit der psychischen Gesundheit haben und nicht wirklich die Hilfe bekommen, die sie brauchen. Ich denke, das ist ein kleines Problem in unserer Branche. Es ist die gleiche Sch***e, die jedem passiert, das passiert schon seit den 70ern.“