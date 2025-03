Musik Niall Horan: Er arbeitet an seinem vierten Studioalbum

Niall Horan - Capital’s Summertime Ball 2023 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.03.2025, 16:00 Uhr

Niall Horan verkündete, dass er mit der Arbeit an seinem vierten Soloalbum begonnen habe.

Der One Direction-Sänger sammelte Ideen für den Nachfolger von seiner The Show-Platte aus dem Jahr 2023 und plant, in dieser Woche mit dem Schreiben des neuen Albums anzufangen.

Der Künstler wurde in einem Interview mit ‚Golf Pass‘ gefragt: „Woran arbeitest du gerade am meisten oder worauf freust du dich in Zukunft am meisten?“ Woraufhin Horan antwortete: „Ich bin gerade dabei, mich diese Woche hinzusetzen und ein paar Ideen zu sammeln.“ Der Star machte seine Fans vor Kurzem neugierig, indem er ein Foto von Akustikgitarren auf seinem Account auf Instagram mit seinen Fans teilte. Der 31-jährige Musiker arbeitet nach dem tragischen Tod seines 1D-Bandkollegen Liam Payne, der im Oktober im Alter von 31 Jahren bei einem Sturz von einem Balkon seines Hotels in Buenos Aires verstarb, wieder aktiv an seiner neuen Musik. Niall traf seine Bandkollegen Harry Styles, Louis Tomlinson und sein ehemaliges Bandmitglied Zayn Malik zuvor bei Liams Beerdigung im darauffolgenden Monat wieder.