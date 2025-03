Stars Zayn Malik ‚weinte fast‘ bei One Direction-Hommage am Jahrestag seines Ausstiegs

Zayn Malik at funeral of Liam Payne - Getty - November 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.03.2025, 18:00 Uhr

Zayn Malik „weinte fast“, als er One Direction 10 Jahre nach seinem Ausstieg Tribut zollte.

Der 32-jährige Sänger trat auf seiner ‚Stairway to the Sky‘-Tour in Mexiko auf und eröffnete die Show am Dienstagabend (25. März) mit einer Interpretation des One Direction-Hits ‚Night Changes‘.

Nach dem Auftritt – der in den sozialen Medien geteilt wurde – sagte Zayn: „Es ist das erste Mal seit 10 Jahren, dass ich diesen Song gesungen habe. Danke, das war verdammt unglaublich. Einmal hätte ich fast geweint. Das ist verrückt.“ Der Auftritt fiel auf den 10. Jahrestag des Tages, an dem Zayn One Direction verließ. Fünf Jahre hatte er zu der Gruppe, die auch aus Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan und dem verstorbenen Liam Payne bestand, gehört.

In einem Facebook-Statement vom 25. März 2015 schrieb der ‚Pillow Talk‘-Hitmacher: „Mein Leben mit ‚One Direction‘ war mehr, als ich mir jemals hätte vorstellen können. Aber nach fünf Jahren habe ich das Gefühl, dass es jetzt der richtige Zeitpunkt für mich ist, die Band zu verlassen. Ich möchte mich bei den Fans entschuldigen, wenn ich jemanden im Stich gelassen habe, aber ich muss das tun, was sich in meinem Herzen richtig anfühlt.“ Damals wollte sich Zayn entspannen und etwas private Zeit außerhalb des Rampenlichts verbringen.