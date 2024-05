Beauty & Fashion Zendaya: ‚Challengers‘ löst Tenniscore-Trend aus

Zendaya - Challengers Australia Photoicall - Warner Bros BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.05.2024, 16:00 Uhr

Zendayas neuer Film ‚Challengers‘ löste einen „Tenniscore“-Modeboom aus.

Die 27-jährige Schauspielerin spielt in dem Projekt die Tennistrainerin Tashi Duncan, die in eine Dreiecksbeziehung mit ihrem Tennispartner und Ex verwickelt wird.

Und aktuell wirbt die Darstellerin für den Film, indem sie eine Reihe von Sport-Outfits auf dem roten Teppich trägt, darunter ein Paar High Heels, auf denen Tennisbälle zu sehen waren, und auch ein Kleid mit Tennisschlägern. Die Second-Hand-Mode-App Depop meldete jetzt einen Anstieg der Suchanfragen nach Tennisröcken und Poloshirts um insgesamt 52 bzw. 53 Prozent. Stuart Brumfitt, der Herausgeber des Tennis-Style-Magazins ‚Bagel‘, verriet gegenüber ‚The Guardian‘, dass die Sommersaison des Sports der Schlüssel zu dem Trend sei, und erklärte: „Man schaut sich im Winter Rugby oder Fußball an, und es regnet in Strömen. Tennis gibt es immer an diesen fantastischen Orten. Das hat ein gewisses Maß an Glamour.“ Robert J Lake, der Autor von ‚A Social History of Tennis in Britain‘, sagte gegenüber der Zeitung, dass die Verbindung des Sports mit Reichtum und Berühmtheit ihm auch dabei helfe, auch abseits des Tennisplatzes zum Modetrendsetter zu werden. Er fügte hinzu: „Die Leute neigen dazu, bei den Reichen und Berühmten nach neuen Trends zu suchen.“ Das Interesse an Tennismode soll auch durch die neue Apple TV-Serie ‚Apples Never Fall‘ verstärkt werden, die auf dem Roman von Liane Moriarty über ein Tennis-Familienimperium basiert. Und auch Modelabels wie Miu Miu und Celine haben sich in letzter Zeit von dem Tennisstil inspirieren lassen.