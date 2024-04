Kleid mit Schleppe und breitem Gürtel Zendaya: Eleganter Auftritt bei „Challengers“-Premiere in Paris

Weiß mit Schleppe: So präsentierte sich Zendaya in der französischen Hauptstadt. (ae/spot)

SpotOn News | 07.04.2024, 18:31 Uhr

Zendaya setzt weiter auf ihre neue, blonde Frisur. Zur Premiere ihres neuen Films "Challengers - Rivalen" in Paris trug sie ihre Haare offen und glatt gestylt. Zusammen mit einem weißen, fließenden Kleid ergab das einen eleganten Hingucker-Look.

Schauspielerin Zendaya (27) befindet sich auf Werbetour für ihren neuen Film "Challengers – Rivalen", der in Deutschland am 25. April in die Kinos kommt. Bei der Premiere in Paris beeindruckte die US-Amerikanerin am Samstag (6. April) einmal mehr mit ihrem stilbewussten Auftreten.

Weißes Kleid und blonde Haare als Kontrast zum schwarzen Teppich

Die frühere Disney-Schauspielerin lief in einem weißen Kleid über den schwarzen Teppich und präsentierte dabei auch ihre neuen blonden Haare. Einmal mehr zeichnete ihr langjähriger Stylist Law Roach für den Look verantwortlich. Ihr Outfit bestand aus einem figurbetonten, trägerlosen Oberteil und einem fließenden, gerüschten Rock mit Schleppe. Einen besonderen Hingucker bildete ein breiter, asymmetrischer Gürtel. Dazu kombinierte Zendaya eine Diamantkette, passende Ohrringe und einen großen Ring.

Seit einigen Wochen ist die 27-Jährige wieder zu einer helleren Haarfarbe zurückgekehrt. Erstmals präsentierte sie diese bei der Australien-Premiere im März und machte damit "Honey Hair" zum Trend 2024. Während sie aber ihre Haare in Sydney hochgesteckt hatte, zeigte sie nun die volle Pracht ihrer langen Mähne. Die Haare trug sie offen und glatt gestylt mit Seitenscheitel. Passend zu Frankreich durfte Zendaya übrigens am Teppich in Paris ein ganz besonderes Geschenk entgegennehmen: ein XXL-Croissant.