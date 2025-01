Stars Zendaya: Sie und Tom Holland ließen sich zueinander passende Tattoos stechen

Zendaya - Jan 2025 - Golden Globes - engagement ring - Getty Images BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.01.2025, 14:00 Uhr

Die Stars sollen sich vor ihrer Verlobung zueinander passende Tattoos stechen haben lassen.

Tom Holland und Zendaya sollen sich vor ihrer Verlobung zueinander passende Tattoos stechen haben lassen.

Der 28-jährige Schauspieler soll seinem ,Spider-Man: No Way Home‘-Co-Star „über die Weihnachtszeit einen Heiratsantrag gemacht haben, doch bevor sich das Paar zur Heirat entschließ, ließen sie sich am 27. November ihre jeweiligen Initialen tätowieren.

Lily Jarnryd erzählte, dass das berühmte Paar die Boston Tattoo Company besuchte, wo sie der 28-jährigen Zendaya ein kleines „t“ direkt unter die Achselhöhle und ein winziges „z“ oben auf Toms Brustkorb tätowierte. Jarnryd fügte gegenüber dem ,People‘-Magazin hinzu: „Es war schön, sie kennenzulernen, und es hat sehr viel Spaß gemacht!“ Die Nachricht von der Verlobung des Paares wurde bekanntgegeben, nachdem Fans die ,Challengers‘-Darstellerin am Wochenende bei den Golden Globe Awards mit einem riesigen Diamantring entdeckten. Später wurde behauptet, dass Zendaya, obwohl sie die tollen Neuigkeiten zunächst geheim halten wollte, letztlich zu „aufgeregt“ gewesen sei, um sie für sich zu behalten. Ein Insider erklärte in einem Gespräch mit ,UsWeekly‘: „Tom dachte, dass die Feiertage die beste Zeit seien, um ihr ganz unauffällig einen Heiratsantrag zu machen. Sie wollte nichts Übertriebenes. Zendaya versuchte, es geheim zu halten, war aber sehr aufgeregt darüber, ihren Ring zu zeigen. Sie dachte nicht, dass es den Leuten auffallen würde, aber es ist ihr egal gewesen.“