Film Zendaya über ihr Regiedebüt

Zendaya - April 2024 - Famous - Challengers UK Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.04.2024, 18:00 Uhr

Zendaya sprach darüber, dass sie noch nicht „selbstbewusst genug“ sei, um ihr Regiedebüt zu geben.

Die 27-jährige Schauspielerin spielt die Hauptrolle in dem neuen Film ‚Challengers‘ und fungiert auch als ausführende Produzentin des Projekts, hat jetzt jedoch zugegeben, dass sie noch nicht bereit dazu sei, hinter die Kamera zu treten.

In einem Gespräch gegenüber der ‚New York Times‘-Zeitung verriet die Darstellerin: „Ich liebe es, am Set zu sein, da das nicht nur kreativ anregend ist, sondern es auch einer der wenigen Orte ist, an denen ich mich frei fühle. Was auch immer die Sache in meinem Gehirn ist, wo es übermäßig kritisch und selbstkritisch ist, das ist der einzige Ort, an dem ich spontan sein und nur mit dem Ziel existieren kann, etwas mit anderen Menschen zu kreieren, ohne mich dabei schuldig zu fühlen. Aber ich bin noch nicht so weit, dass ich selbstbewusst genug bin, um Regie führen zu können.“ Zendaya, die eigentlich eine Folge von ‚Euphoria‘ leiten sollte, bevor sie sich dazu entschied, bis zur verschobenen dritten Staffel zu warten, ist aber entschlossen, weiterhin von ihren Kollegen zu lernen, bevor sie den Schritt als Filmemacherin wagt: „Ich habe die ganze Zeit die Möglichkeit, mit den Größten um mich herum zu arbeiten, und ich denke mir: ‚Lass mich lernen und so viel wie nur möglich daraus machen.‘ Viele Jahre lang war es mir peinlich, Fragen zu stellen – ich dachte: ‚Ich möchte nicht die Zeit der Leute verschwenden.‘ Aber Sie werden überrascht sein, wie viele Leute sagen: ‚Oh mein Gott, kommen Sie rein. Das ist das Filmmaterial, das ist die Referenz für diese Aufnahme.‘ Menschen lieben es, mit anderen zu teilen.“ Trotz Zendayas Zurückhaltung geht ‚Challengers‘-Filmemacher Luca Guadagnino davon aus, dass sie eine erfolgreiche Regisseurin sein wird.