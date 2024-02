Filmpremiere in Südkorea Zendaya und Timothée Chalamet: „Dune“-Stars im stylischen Partner-Look

Zendaya und Timothée Chalamet sind derzeit in aller Munde. (eee/spot)

SpotOn News | 22.02.2024, 07:51 Uhr

Sie in Rosa, er in Babyblau: Zendaya und Timothée Chalamet haben zweifelsohne ein Händchen für Mode. Das haben die "Dune"-Stars am Mittwochabend auch in Südkorea bewiesen.

Sowohl getrennt als auch gemeinsam sorgen Zendaya (27) und Timothée Chalamet (28) aktuell immer wieder für aufregende Fashion-Momente auf dem roten Teppich. Ihr jüngster Partner-Look bei der Filmpremiere von "Dune: Teil 2" in Südkorea am Mittwochabend konnte sich einmal mehr sehen lassen. Die Schauspielstars kamen in pastellfarbenen Leder-Overalls auf den roten Teppich.

Video News

Zendaya in Rosa, Timothée Chalamet in Babyblau

Zendaya strahlte in einem pfirsichfarbenen Modell mit Taillengürtel, zudem sie auch hohe Pumps in der gleichen Farbe trug. Den Reisverschluss des Einteilers öffnete sie so, dass sie den Overall im One-Shoulder-Style tragen konnte. Ihre brünetten Haare stylte Zendaya am Mittwoch ganz natürlich lockig. Auch beim Make-up hielt sie sich zurück. Als Accessoire wählte sie lediglich eine silberne Kette mit Anhänger.

Timothée Chalamet kam in dem gleichen Overall, sein Modell war jedoch Babyblau und der Gürtel auf Hüfthöhe. Auch er zog den Reisverschluss weit nach unten und gab so den Blick auf seine nackte Brust frei. Einmal mehr setzte der Schauspieler auf den Oben-ohne-Trend, für den er inzwischen regelrecht bekannt ist. Wie Zendaya wählte auch Chalamet zu seinem Anzug farblich passendes Schuhwerk: Er kam in babyblauen Boots zur Filmpremiere.

Warten auf "Dune: Teil 2" – Kinostart am 29. Februar

Die beiden Schauspielstars sind derzeit auf internationaler Promo-Tour für den neuen Sci-Fi-Film "Dune: Teil 2". Die Fortsetzung zu "Dune" aus dem Jahr 2021 kommt am 29. Februar in die Kinos. Zendaya spielt darin eine der Hauptrollen neben Chalamet, zum Cast stoßen unter anderem Florence Pugh (28), Austin Butler (32), Anya Taylor-Joy (27) und Altstar Christopher Walken (80). Das Drehbuch zum dritten Teil sei ebenfalls bereits fast abgeschlossen, hatte Filmemacher Denis Villeneuve (56) im vergangenen Dezember verraten.