Verschlägt es Elton John nach Australien? (hub/spot)

SpotOn News | 02.03.2024, 18:01 Uhr

Es gibt neue Gerüchte um Elton John. Plant der Sänger einen Umzug nach Australien? Sein Manager ist angeblich in Sydney auf Haussuche.

Zieht Sir Elton John (76) nach Australien? Örtliche Medien berichten, dass der 76-Jährige sein Team damit beauftragt haben soll, den Kauf einer Luxuswohnung in Sydney zu prüfen. Umgerechnet etwa 46 Millionen Euro könnte der Preis dafür betragen.

Laut "North Shore Times" soll der Manager von Elton John dabei beobachtet worden sein, wie er sich ein Penthouse in den "Kurraba Residences" in Sydney anschaute, von wo aus man einen spektakulären Ausblick auf den Hafen haben soll. Vier Schlafzimmer und vier Bäder auf 600 Quadratmetern würden Elton John in dem Luxusappartement dem Bericht zufolge zur Verfügung stehen. Zu der Anlage gehören zudem ein Fitnessstudio, ein Garten auf dem Dach und ein privater Pool. Auch Sauna und Weinkeller sind dabei, heißt es.

Eine Residenz weniger für Elton John

Von einer anderen Immobilie hat sich Elton John zuletzt mit viel öffentlicher Aufmerksamkeit getrennt: Dreißig Jahre lang nutzte der britische Sänger ein geräumiges Appartement in Atlanta, Georgia als Residenz während seiner US-Tourneen. Nach dem Abschluss seiner großen Abschiedstour im vergangenen Jahr verkaufte er die Immobilie und brachte auch die dort angesammelten Einrichtungsgegenstände und Erinnerungsstücke unter den Hammer. In einer Mega-Auktion im New Yorker Auktionshaus Christie's gingen einige außergewöhnliche Highlights für hohe Summen über den Tisch.

Bei dem Verkaufsevent "The Collection of Sir Elton John. Goodbye Peachtree Road" übertrafen die meisten veräußerten Gegenstände den zunächst angesetzten Schätzwert um ein Vielfaches. So erzielte ein mit 50.000 Dollar veranschlagter Yamaha-Flügel des Musikers am Ende rund 200.000 Dollar, ein Triptychon der Kunstlegende Banksy brachte dem "Rocket Man" fast zwei Millionen Dollar ein.

Auf großes Interesse stieß zudem ein Paar silberner Hochplateau-Stiefel mit den roten Buchstaben "E" und "J" an den Seiten, die Anfang der Siebzigerjahre zu Elton Johns Bühnenoutfit gehörten. Sie waren auf 5.000 bis 10.000 Dollar geschätzt worden, erzielten dann aber einen stolzen Preis von 94.500 Dollar.